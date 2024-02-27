Згадуються в «Енеїді» Котляревського: як приготувати полтавські пундики

Запечені пундики з різними начинками – це класика української кухні. У кожному регіоні України були свої традиційні пундики.

Про це пише «РБК-Україна», передає НСН.

На Полтавщині за старовинним рецептом, пундики робили з цибулею та шкварками. Для їх приготування та засмажки треба:

Яйця курячі – 1 шт.

Цукор – 0,5 ч. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Кефір – 300 мл

Борошно пшеничне – 500 г

Сода харчова – 0,5 ч. л.

Олія соняшникова

Сало – 150 г

Цибуля – 2 шт.

Сіль – до свого смаку

Перець чорний мелений – до свого смаку

Як приготувати пундики

Змішайте пундики з цукром та сіллю. Додайте кефір та перемішайте до однорідності. Просійте борошно, додайте соду, влийте кефірну суміш. Вимішуйте руками м’яке тісто. Залиште його на 20 хвилин.

Потім треба зробити засмажку. Спочатку наріжте сало невеличкими кубиками та витопіть його до шкварок на сковорідці. Цибулю наріжте та додайте на сковорідку. Обсмажте все до золотистого кольору. Додайте до свого смаку сіль та перець.

Тісто розділіть на 12 частин, розкачайте коржі діаметром 10-12 см та завтовшки 3-4 мм. Смажте пундики в олії на середньому вогні з обох боків до рум’яності.

Застеліть деко пергаментом. На нього викладайте обсмажені пундики стовпчиками по декілька штук, перекладаючи шкварками з цибулею. Запікайте в духовці, розігрітій до температури 130-140 градусів, 6 або 7 хвилин.