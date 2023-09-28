Щоб бути фінансово процвітаючим, необхідно дотримуватися правил фінансової грамотності, в тому числі вміти економити гроші. Не всі можуть правильно користуватися цими правилами, тому існують корисні звички, які можуть допомогти людям заощаджувати гроші. Про це пише “Pro Гроші”, передає НСН.

5 корисних звичок, які допоможуть вам економити гроші

Планування майбутнього

Створення довгострокової стратегії для досягнення своїх фінансових цілей допоможе розумно заощаджувати гроші. Це певним чином дозволить забезпечити фінансову стійкість та досягти запланованих цілей за допомогою цих коштів.

Ведення бюджету

Якщо ви будете вести бюджет доходів та витрат, то зможете раціонально оцінити куди витрачаються гроші та зрозуміти, на чому можна зекономити й чи вдасться відкласти певну суму.

Правильне формування заощаджень

Звісно, щоб почати відкладати гроші, не потрібно одразу виділяти на це половину своєї зарплати. Для початку достатньо регулярно відкладати по 10% від щомісячного доходу. Це не лише буде стартом для великих заощаджень, а ще й стане подушкою безпеки на випадок непередбачуваних витрат.

Ретельне планування витрат

Перед тим, як відправлятися до магазину, можна створити список необхідних товарів, які потрібно придбати. Це допоможе уникнути емоційних покупок та зайвих витрат.

Порівнюйте ціни перед покупками

Наприклад, якщо говорити про купівлю якоїсь техніки, то краще заздалегідь промоніторити різні онлайн-магазини та обрати для себе кращу пропозицію, яка допоможе заощадити гроші.

Як правильно сформувати фінансову подушку безпеки

Насамперед потрібно здійснити аналіз власних витрат. Після того, як ви визначилися з сумою, потрібно її помножити на потрібну кількість місяців, протягом яких може знадобитися подушка безпеки.

Умовно, щомісячні витрати сім’ї із двох осіб становлять 15 000 гривень. Ці витрати потрібно зарахувати до фінансової подушки безпеки, адже саме вона дозволятиме комфортно почуватися у разі непередбачуваних ситуацій. Відповідно, розмір таких заощаджень, наприклад, на пів року становитиме: 15 000 гривень х 6 місяців = 90 000 гривень.

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