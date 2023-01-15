Як діяти, якщо ви опинилися під завалами будівлі – поради

Від початку війни в Україні від обстрілів страждають не лише стратегічні об’єкти, але й житлові будинки та цивільні споруди. Поради як рятувати себе, якщо ви опинились під завалами будівлі

У зв’язку з цим варто знати, як рятувати себе, якщо ви опинилися під завалами будівлі.

Для збереження свого життя необхідно дотримуватися інструкції, повідомляє НСН

Перш за все необхідно покликати на допомогу. За наявності засобу зв’язку повідомте спецслужби 102 та 103 про місце вашого розташування і поясніть, що саме з вами трапилось.

Якщо зателефонувати немає можливості – кричіть, що є сили або стукайте по трубах опалення. Регулярно подавайте сигнал про допомогу будь-якими доступними способами.

Що робити, якщо ви опинилися під завалами будівлі

Спробуйте самостійно звільнити свої руки, ноги та інші частини тіла.

Обережно починайте розбирати завал поруч, щоб знайти вихід. При цьому важливо не зачепити ту конструкцію, на якій тримається будівля.

У випадку, якщо ви не впевнені у своїх силах – просто обережно звільніть свої руки і ноги та чекайте на допомогу.

Звільнившись, огляньте себе. за потреби надайте собі першу допомогу.

В очікуванні допомоги намагайтесь уникнути переохолодження.

За можливості допоможіть іншим постраждалим, а також надайте собі першу медичну допомогу. Краще після цього звернутися до лікаря і пройти медичний огляд.

Джерело: Патрульна поліція Києва, Центр стратегічних комунікацій

Як надати домедичну допомогу постраждалим в умовах бойових дій – поради