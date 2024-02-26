Стипендії для українських учнів на навчання в престижних коледжах світу надаються в рамках програми Ukraine Global Scholars (UGS). Про це з посиланням на благодійну організацію пише evacuation.city, передає НСН.
Взяти учать у програмі можуть старшокласники або випускники шкіл, яким вже виповнилося 18 років. Умовою отримання стипендії є зобов’язання після навчання за кордоном повернутися в Україну і брати участь у її відбудові.
Ukraine Global Scholars (UGS) – це благодійна організація, створена українцями-випускниками провідних західних університетів.
Починаючи із 2015 року, вже 250 українських учнів та учениць вступили у школи та університети за кордоном та отримали більше 60 мільйонів доларів у грантах на навчання завдяки UGS.
Також UGC побудували партнерство з 40 роботодавцями з України, щоб забезпечити своїх студентів восьмитижневими літніми стажуваннями. Організація також підтримує своїх фіналістів у створенні власних підприємницьких проєктів, що матимуть вплив на локальному та міжнародному рівнях.
Список шкіл-пансіонів та коледжів, які надають стипендії, можна знайти за посиланням.
Стипендії для українських учнів на навчання в престижних коледжах світу – як отримати
UGS зазвичай надає гранти, які покривають:
- вартість навчання;
- вартість проживання.
- Реклама
- стипендії
Цього року відбір в UGS відкрито до 31 березня. Подати заявку можна тут.
Які критерії подачі на UGS?
- організація підтримує заявників лише з річним доходом сім’ї менше 35 тисяч доларів США. Якщо дохід родини значно перевищує цей рівень, можна звернутись до партнерської організації ASSIST.
- якщо заявник/ця уже закінчив/ла середню школу/український коледж, на момент подачі документів він/вона не повинні бути зараховані до українського чи закордонного університету (інших вищих навчальних закладів). UGS не допомагає перевестись з одного університету в інший;
- подати заявку UGS можна лише тоді, якщо заявнику/заявниці 18 років і він/вона все ще є студентом середньої школи/українського коледжу або має паузу у навчанні. Інакше організація не зможе запропонувати студенту місце.
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