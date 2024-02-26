Стипендії для українських учнів на навчання в престижних коледжах світу надаються в рамках програми Ukraine Global Scholars (UGS). Про це з посиланням на благодійну організацію пише evacuation.city, передає НСН.

Взяти учать у програмі можуть старшокласники або випускники шкіл, яким вже виповнилося 18 років. Умовою отримання стипендії є зобов’язання після навчання за кордоном повернутися в Україну і брати участь у її відбудові.

Ukraine Global Scholars (UGS) – це благодійна організація, створена українцями-випускниками провідних західних університетів.

Починаючи із 2015 року, вже 250 українських учнів та учениць вступили у школи та університети за кордоном та отримали більше 60 мільйонів доларів у грантах на навчання завдяки UGS.

Також UGC побудували партнерство з 40 роботодавцями з України, щоб забезпечити своїх студентів восьмитижневими літніми стажуваннями. Організація також підтримує своїх фіналістів у створенні власних підприємницьких проєктів, що матимуть вплив на локальному та міжнародному рівнях.

Список шкіл-пансіонів та коледжів, які надають стипендії, можна знайти за посиланням.

Стипендії для українських учнів на навчання в престижних коледжах світу – як отримати

UGS зазвичай надає гранти, які покривають:

вартість навчання;

вартість проживання.

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стипендії

Цього року відбір в UGS відкрито до 31 березня. Подати заявку можна тут.

Які критерії подачі на UGS?

організація підтримує заявників лише з річним доходом сім’ї менше 35 тисяч доларів США. Якщо дохід родини значно перевищує цей рівень, можна звернутись до партнерської організації ASSIST.

якщо заявник/ця уже закінчив/ла середню школу/український коледж, на момент подачі документів він/вона не повинні бути зараховані до українського чи закордонного університету (інших вищих навчальних закладів). UGS не допомагає перевестись з одного університету в інший;

подати заявку UGS можна лише тоді, якщо заявнику/заявниці 18 років і він/вона все ще є студентом середньої школи/українського коледжу або має паузу у навчанні. Інакше організація не зможе запропонувати студенту місце.

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