Стало відомо, скільки українських учнів хочуть переїхати за кордон. Результати дослідження оприлюднила osvita.ua, передає НСН.

Українські учні в цілому мають низький рівень оптимізму щодо майбутнього країни, а чверть школярів хочуть переїхати за кордон.

Про це свідчать результати опитування підлітків віком від 14 років у межах дослідження «Війна та освіта. Два роки повномасштабного вторгнення», проведеного Міжнародним благодійним фондом SavED разом із дослідницькою агенцією VoxPopuli Agency.

Зокрема, на запитання про те, як вони загалом налаштовані щодо майбутнього України, чверть учнів (24%) мають песимістичні погляди, ще 25% – ні оптимістичні, ні песимістичні.

Серед 51% оптимістично налаштованих учнів 31% – скоріше оптимістично дивляться на майбутнє держави.

Водночас лише половина опитаних учнів (53%) хочуть після школи залишитися в Україні, при цьому 23% із них хочуть жити в іншому населеному пункті.

Чверть опитаних школярів (26%) хочуть переїхати за кордон, а ще 20% взагалі не визначились з даного питання.

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