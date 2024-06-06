Пенсіонери за віком можуть отримати безкоштовну допомогу при зверненні до суду – подробиці

Законодавством України передбачено низку пільг, які можуть отримати пенсіонери за віком. Що треба знати про свої права та можливості.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на НаПенсії.

Пенсіонери за віком можуть отримати безоплатну допомогу при зверненні до суду

Відповідно до статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» (редакція від 03.08.2023), право на безоплатну вторинну правничу допомогу (представництво інтересів людини в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, допомога при складенні документів для звернення до суду) мають:

повнолітні особи, якщо їх середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму (3 028 грн. х 2 = 6 056 грн.);

особи з інвалідністю, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатної особи;

особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, та особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань.

Відповідно до частини 4 цієї статті, можна отримати таку допомогу не більше шести разів протягом бюджетного періоду і одночасно не більше ніж за шістьма рішеннями про надання безоплатної вторинної праввової допомоги.

Хто надає допомогу

Безоплатну правову допомогу надають юристи і адвокати центрів безоплатної правової допомоги.

Єдиний номер контакт-центру системи безоплатної правової допомоги – 0 (800) 213-103 (цілодобово і безкоштовно в межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів).

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