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Пенсіонери за віком можуть отримати безкоштовну допомогу при зверненні до суду – подробиці

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Журналіст
Пенсіонери за віком можуть отримати безкоштовну допомогу при зверненні до суду - подробиці

Законодавством України передбачено низку пільг, які можуть отримати пенсіонери за віком. Що треба знати про свої права та можливості.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на НаПенсії.

Пенсіонери за віком можуть отримати безоплатну допомогу при зверненні до суду

Пенсіонери за віком можуть отримати безкоштовну допомогу при зверненні до суду - подробиці

Відповідно до статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» (редакція від 03.08.2023), право на безоплатну вторинну правничу допомогу (представництво інтересів людини в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, допомога при складенні документів для звернення до суду) мають:

  • повнолітні особи, якщо їх середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму (3 028 грн. х 2 = 6 056 грн.);
  • особи з інвалідністю, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатної особи;
  • особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, та особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань.

Відповідно до частини 4 цієї статті, можна отримати таку допомогу не більше шести разів протягом бюджетного періоду і одночасно не більше ніж за шістьма рішеннями про надання безоплатної вторинної праввової допомоги.

Хто надає допомогу

Безоплатну правову допомогу надають юристи і адвокати центрів безоплатної правової допомоги.

Єдиний номер контакт-центру системи безоплатної правової допомоги – 0 (800) 213-103 (цілодобово і безкоштовно в межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів).

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