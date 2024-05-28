Допомога ВПО в Україні – які види підтримки можуть отримати переселенці, крім виплат

Допомога ВПО в Україні видається не лише у вигляді виплат. Переселенці, які знайшли прихисток у безпечних регіонах, можуть отримати різні види допомоги.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Яку допомогу можить отримати біженці в Україні

Мільйони українців стали внутрішньо переміщеними особами через війну. Переселенцям виплачують грошову допомогу від держави. Суми виплат складають:

2000 грн. на дорослих;

3000 грн. на дитину.

Допомога ВПО у вигляді безкоштовного житла

Деякі категорії переселенців отримують безкоштовне житло у безпечних регіонах. Це стосується сімей з дітьми, вагітних, людей, що втратили працездатність, і пенсіонерів.

Щоб отримати безкоштовне житло, біженцям потрібно звернутися до органів місцевої влади чи ЦНАП, де вони проживають. Таке житло надається на один рік з можливістю продовжити цей термін. На одну особу повинно припадати не менше 6 квадратних метрів житлового приміщення.

Допомога волонтерів

З початком війни активізувався волонтерський рух. Зараз вразливі категорії населення можуть звернутися до окремих волонтерів чи організацій за допомогою.

Волонтери надають допомогу з житлом, транспортом, одягом, ліками, медичною допомогою, паливом, утримання тварин та багато іншого. В Україні існують онлайн-сервіси, куди можуть звернутися переселенці за волонтерською допомогою:

“єДопомога” – державний сервіс, на якому є кілька варіантів допомоги: онлайн з можливістю переказати певну суму, допомога із рук в руки, а також можливість залишити заявку зі своїм запитом.

SaveUA – чат-бот для адресної допомоги, який зв’язує волонтерів та людей у пошуках житла, їжі, транспорту тощо. Чат-бот у Telegram та Viber.

Palyanytsya Info – онлайн-сервіс для пошуку допомоги в усіх регіонах України. Тут можна знайти адреси гуманітарних штабів, центрів психологічної допомоги, ліки, їжу, центрів для допомоги з дітьми.

“Спитай Гриця” – чат-бот для людей, які потребує безкоштовних ліків чи з невеликою доплатою. Волонтери допомагають отримати препарати за програмою “Доступні ліки”. Чат-бот у Telegram та Viber.

Допомога ВПО в Україні – які види підтримки можуть отримати переселенці,крім виплат

Допомога ВПО – поради від юристів

ВПО в Україні можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу. Програми безкоштовної юридичної підтримки для ВПО запустив Благодійний фонд “Право на захист”.

До волонтерів можна звернутися з трудовими питання, оформленнями документів, пенсії, соціальної допомоги, укладенням та розірванням шлюбу, прийомом у дитсадок чи поновленням навчання у школі.

Можна звернутися до благодійного фонду особисто, або у зручному для вас чат-боті у Viber, Telegram чи Facebook Messenger.

Допомога для людей, яківиїхали з ТОТ

Українці, які виїхали з ТОТ можуть безкоштовно розміститися у соціальному житлі. Для цього потрібно звернутися за телефонами: (096) 058 84 10 (Viber); (096) 058 83 76 (WhatsApp, Telegram), а також на лінію Мінреінтеграції 1548.

Також держава надає таким громадянам допомогу з оформлення документів. Для цього потрібно звернутися до підрозділу Державної міграційної служби. Витрати на виготовлення паспорта покривають.

Також переселенці, які евакуювалися з окупації, можуть звернутися за допомогою до:

Товариства Червоного Хреста, яке надає продуктові набори та предметів побуту (гаряча лінія 0 800 332 656);

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, що надає допомогу з оформленням документів, судовими справами та юридичними консультаціями (контактні телефони: (068) 507-50-90; (099) 507-50-90; (093) 507-50-90);

Міжнародної організації з міграції, що пропонує різні типи допомоги – від гуманітарної до психологічної та освітньої (гаряча лінія: 0 800 215 015).

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