В Україні учасники бойових дій мають право на низку пільг від держави. На що можуть претендувати українці, які мають статус УБД.

Учасники бойових дій можуть претендувати на земельно-житлові пільги. Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на НаПенсії.

Учасники бойових дій можуть розраховувати на:

забезпечення житловою площею в разі необхідності поліпшення житлових умов;

виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва;

участь у житлових кооперативах і садівничих товариствах;

стоянку, гараж,

першочерговий ремонт житлових будинків і квартир, пільгове придбання матеріалів для будівництва, а також забезпечення паливом.

Також, згідно з правилами, українці зі статусом УБД можуть отримати пільговий кредит на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків, подвірних будівель, дач і садових ділянок. Погашати борг вони можуть протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва.

На які пільги можуть претендувати учасники бойових дій

При цьому учасників бойових дій, які дістали поранення або каліцтва, держава забезпечує житлом у термін два роки після взяття на квартирний облік.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВО) налічується вже понад 800 тисяч осіб, яким надано статус учасників бойових дій.

Додамо, що статус учасника бойових дій також передбачає, що можна зі знижкою або безоплатно отримувати медичні та комунальні послуги, також пільги поширюються на проїзд у громадському транспорті, податки та соцдопомогу.

Як отримати пільги для УБД

Учасник бойових дій (або його представник) спочатку повинен оформити статус УБД і отримує посвідчення. Далі він може звернутися до будь-якого відділення Пенсійного фонду (ПФУ), незалежно від свого місця реєстрації, і подати:

заяву про внесення особи до ЄДРП – Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб з правом на пільги;

заяву про встановлення конкретної пільги.

Заяву про пільги по УБД можна надіслати поштою, подати через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг ПФУ або через застосунки “Дія” за допомогою “Дія.Підпис”.

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