НЕНАЧАСІ - Цьогоріч найкращі учасники ЗНО залишаться без премій

Народні депутати ухвалили проєкт постанови, якою цього року премія ВР найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів скасовується, тобто найкращі учасники ЗНО залишаться без премій.

Про це повідомляють Новини України – НСН, посилаючись на телеграм-канал нардепа Ярослава Железняка.

Так, за постанову №11227 проголосувало 289 депутатів.

У документі сказано, що у 2024 році премія найкращим учасникам ЗНО, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, не присуджується – НЕНАЧАСІ.

На сайті ВР у пояснювальній записці повідомляється, що такі зміни вносяться через особливості організації вступної кампанії 2024 року. Також вказується, що таке рішення дозволить здійснити перерозподіл 5 млн гривень, які були передбачені на виплати премій, на заходи щодо відсічі військової агресії росії.

Довідка про премію, яку отримували учасники ЗНО

Премія Верховної ради найкращим учасникам ЗНО присуджується з 2021 року

Отримати її змогли лише 50 учасників найкращих учасників ЗНО. Для цього необхідно отримати загальну суму балів – не менше 790, у тому числі 200 балів щонайменше в одному з навчальних предметів та бути зарахованим до закладу вищої освіти.

Розмір премії складає 100 тисяч гривень.

Хочемо нагадати, що у 2024 році заробітна плата народних депутатів України значно зросла.

Зарплати народних депутатів змінилися так:

Голова Верховної Ради отримував 32 208 гривень, тепер його зарплата становить 36 336 гривень;

Перший заступник отримував 30 866 гривень, а тепер – 34 822 гривні;

Заступник голови отримував 29 524 гривні, зараз – 33 308 гривень;

Голова комітету отримував 28 182 гривні, зараз 31 794 гривні;

Член комітету отримував 26 840 гривень, зараз 30 280 гривень.

Якщо врахувати всі надбавки та премії, то найбільше коштів отримують Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук – 82000 тис. грн та голова парламентського комітету у закордонних справах, депутат від «Слуги народу» Олександр Мережко – 73,1 тис. грн. Найменші надбавки у депутата від групи «Довіра» Валерія Лунченка (4,9 тис. грн) і позафракційного Олександра Дубінського (5 тис. грн). При цьому 19 депутатів не отримали надбавки за інтенсивність роботи. Переважно це позбавлені мандатів нардепи від забороненої ОПЗЖ. У січні на зарплати народним депутатам загалом витратили 19,4 млн грн.

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