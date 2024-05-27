Деякі випускники можуть не складати НМТ-2024 і вступити до вузу без тестів. На яких підставах можна стати студентом.

Як стати студентом ВНЗ без складання Національного мультипредметного тесту розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

На яких підставах можна стати студентом

Згідно з наказом МОН щодо затвердження порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти від 6 березня 2024 року, прийом на навчання здійснюється закладами вищої освіти (ЗВО) на конкурсній основі.

Водночас прийом вступників здійснює приймальна комісія, що виступає робочим органом ЗВО.

В цілому зарахування до ЗВО (для здобуття ступеня бакалавра) після закінчення 11 класу може відбуватися:

на підставі результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) за 2021 рік

на підставі результатів НМТ 2022, 2023 і 2024 років

на підставі результатів співбесіди

на підставі результатів творчих конкурсів

на підставі результатів матурального іспиту

Якщо майбутній студент обирає навчання з переліку спеціальностей, які мають особливу державну підтримку (для навчання за контрактом), складати мультитест також не обов’язково.

Крім того, в Україні існують певні “освітні” пільги для окремих категорій населення (в тому числі для громадян із тимчасово окупованих територій). Декому з них НМТ для вступу до ВНЗ складати також не потрібно.

Також українські підлітки можуть вступити без НМТ у коледж чи професійно-технічне училище (ПТУ).

Хто з випускників може не складати НМТ-2024 і вступити до ВНЗ

Кому не потрібно складати НМТ-2024

Отже, для вступу до більшості ВНЗ не потрібно складати НМТ 2024 тим, хто:

обрав спеціальність, якій надається особлива підтримка (для навчання за контрактом)

планує вступати у коледж або ПТУ

є особою з інвалідністю І та ІІ групи

є дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування

проживає на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться активні бойові дії

є ветераном війни та бойових дій

є учасником бойових дій на території інших держав

перебував у полоні чи в заручниках

Тим, хто проходив зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2021 році або ж складав НМТ у 2022 або 2023 роках – краще уточнити інформацію щодо їхньої дійсності в обраному навчальному закладі.

Крім того, деякі приватні ВНЗ, навчальні центри чи недержавні академії задля проведення офіційного зарахування абітурієнтів на навчання розробляють власну внутрішню систему оцінювання (тоді також можна не складати НМТ-2024). Це може бути, наприклад:

внутрішній іспит

виконання завдань на творчому конкурсі

співбесіда з приймальною комісією

написання мотиваційного листа тощо

Так, для отримання більш детальної інформації щодо умов вступу, експерти рекомендують:

звернутися до представників обраного навчального закладу (або ж відвідати його сайт)

звернутися на гарячу лінію Міністерства освіти й науки України (або ж відвідати його сайт чи сторінки у соціальних мережах).

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