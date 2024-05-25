Літнє оздоровлення та відпочинок для дітей з Кремінської громади віком від 6 до 17 років планують у декількох областях України. Куди звертатися і як подати заявку

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Креміняни Дніпра.

Повідомляється, що позаміський заклад оздоровлення та відпочинку “Лімниця”,Івано-Франківська область, період перебування з 9 по 22 червня, для дітей 7-16 років, за рахунок приймаючої сторони);

Лікувально-оздоровчий комплекс “Дружба”, Івано-Франківська область, період перебування з 16 червня по 2 липня, для дітей 6-17 років;

Дитячий центр “Gala Camp”, Камʼянець-Подільський запрошує з 23 липня по 13 серпня дітей 6-16 років.

Літнє оздоровлення та відпочинок для дітей з Кремінської громади – як подати заявку

Окрім цього, є можливість отримати путівки на оздоровлення дітей-ВПО за місцем перебування (міста Київ і Львів, Чернівецька область).

Куди звертатися

Для отримання інформації телефонуйте за номером: 066-071-35-48, Якубчук (Богомолова) Наталя Ярославівна.

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