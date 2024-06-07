Благодійний фонд Карітас-Спес відкриває реєстрацію на безоплатні обіди для ВПО на Житомирщині. Хто і як може отримати.
Бердичівська міська рада спільно із БФ Карітас-Спес розглядає можливість організації благодійних обідів для 200 внутрішньо переміщених осіб один раз на тиждень.
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на КУ «Центр надання соціальних послуг Бердичівської міської ради».
Безоплатні обіди для ВПО на Житомирщині – які умови, хто може отримати
Детальніше про допомогу
Допомога надається у вигляді благодійних обідів для 200 внутрішньо переміщених осіб один раз на тиждень.
Як отримати
Якщо ви зацікавлені в отриманні благодійних обідів, зареєструйтеся за посиланням: https://forms.gle/q2GDcxZNLajYsLDK7.
Термін реєстрації до 17:00 год 10 червня 2024 року.
Про локацію та час видачі буде оголошено пізніше.
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