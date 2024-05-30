Допомога Захисникам і ветеранам на Львівщині: запрацював Портал послуг

Аби громадяни могли дізнаватися, яка надається допомога Захисникам і ветеранам на Львівщині, тут запрацював Портал послуг. Розповідаємо, в чому його важливість.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передають Новини України – НСН.

Портал послуг та пільг для Захисників і Ветеранів – платформа, яка інформує про всі послуги та пільги, які можуть отримати наші захисники та захисниці, ветерани, члени їхніх родин в усіх громадах на Львівщині. Перейти на портал можна за покликанням: http://surl.li/ubbdi

Допомога Захисникам і ветеранам на Львівщині: як користуватися Порталом послуг

Як користуватися порталом – покрокова інструкція ТУТ

Якщо ви представляєте державну чи приватну структуру і також надаєте такі послуги або пільги, але інформації про них на порталі ще нема, будь ласка, зверніться у відділ розвитку та промоцій апарату ЛОДА: developmentloda@gmail.com, (032) 299 9224.

Найближчим часом на порталі зʼявиться вичерпна інформація про послуги, які надають відділення Пенсійного фонду України, лікарні та санаторно-курортні установи області.

Будь ласка, розкажіть про портал нашим воїнам, ветеранам і їхнім рідним. Працюємо над тим, щоб всю необхідну інформацію вони могли знайти за кілька «кліків», – попросив Козицький

Можливо, вам також буде цікаво: Одноразова грошова допомога батькам і матерям у Львові: хто може отримати 10 тисяч