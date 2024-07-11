Для українських біженців в ЄС ще на рік продовжено безоплатний роумінг. Це стало можливим завдяки пролонгації дії угоди між 22 європейськими та 7 українськими операторами зв’язку.

Про таке повідомляє Мінреінтеграції з посиланням на пресслужбау Єврокомісії, передають «Новини України – НСН».

Для українських біженців в ЄС ще на рік продовжено безоплатний роумінг – деталі

Зазначається, що оператори, які підписали таку заяву, надають більш доступні мобільні послуги, оскільки мають взаємне зобов’язання знизити свої тарифи для з’єднання дзвінків через кордон.

Зокрема, це дозволяє мобільним операторам ЄС надалі пропонувати українським шукачам притулку безкоштовні SIM-картки та щомісячні пакети, які можна використовувати у приймаючій країні. А також забезпечувати опцію безкоштовних міжнародних дзвінків в Україну.

Натомість українські оператори зв’язку можуть надавати безкоштовні чи пільгові послуги роумінгу для дзвінків з України в країни ЄС.

З актуальним переліком мобільних операторів, які підписали угоду, можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 17 червня цього року підписав Закон про єдину роумінгову систему з ЄС (законопроєкт № 10265). Після погодження документа з Єврокомісією українці зможуть користуватися єдиними тарифами мобільного зв’язку та інтернету на території 27 країн ЄС без плати за роумінг, – йдеться у повідомленні Мінреінтеграції

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