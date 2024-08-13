Флот РФ пройшов підготовку із завдання ядерних ударів по Європі: в секретних документах названо цілі

Російський флот пройшов підготовку із завдання ядерних ударів по Європі. Про це пише видання FT з посиланням на секретні документи.

Документи містять список цілей для ракет, які можуть нести як звичайний, так і ядерний заряд., передають «Новини України – НСН».

У документах наголошується, що «висока маневреність флоту дозволяє йому завдавати раптових і попереджувальних ударів і масованих ракетних ударів… з різних напрямків». Також говориться, що ядерна зброя «як правило» призначена для використання «у поєднанні з іншими засобами ураження» для досягнення цілей рф.

Вказано цілі ядерних ударів по Європі

На картах, які, ймовірно, були створені для презентації, а не для оперативного використання, вказано 32 цілі для російського флоту в Європі.

Для Балтійського флоту цілі вказані переважно в Норвегії та Німеччині. Серед них військово-морська база в Бергені (Норвегія), радіолокаційні станції та об’єкти спецназу.

Північний флот може вразити об’єкти оборонної промисловості, зокрема верф у британському Барроу-ін-Фернесс, де будують військові кораблі та підводні човни.

Колишній співробітник НАТО Вільям Альберк, який зараз працює в аналітичному Центрі Стімсона, наголосив, що це лише вибірка з «сотень, якщо не тисяч» цілей по всій Європі.

В документах йдеться про переваги застосування ядерної зброї на ранній стадії конфлікту. Також у них вказується на можливість російських кораблів нести ядерну зброю. Висока маневреність флоту дає змогу наносити раптові та масовані удари з різних напрямків.

Головним пріоритетом у разі конфлікту з НАТО в документах названо ослаблення військового та економічного потенціалу противника. Аналітики вважають, що це означає нанесення ударів по цивільних об’єктах і критичній інфраструктурі.

Також у презентації військових рф згадується варіант «демонстраційного удару» — підриву ядерної зброї у віддаленому районі для залякування західних країн.

При цьому на картах є різні сценарії війни, зокрема з нинішніми союзниками росії — Китаєм, Іраном, Азербайджаном та Північною Кореєю.

Документи, вивчені журналістами, були підготовлені в період з 2008 по 2014 роки.

Аналітики, які вивчили документи, заявили, що ці дані відповідають оцінці НАТО щодо загрози ударів з боку російського флоту.

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