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Флот РФ пройшов підготовку із завдання ядерних ударів по Європі: в секретних документах названо цілі

Автор -
Журналіст
Флот РФ пройшов підготовку із завдання ядерних ударів по Європі: в секретних документах названо цілі

Російський флот пройшов підготовку із завдання ядерних ударів по Європі. Про це пише видання FT з посиланням на секретні документи.

Документи містять список цілей для ракет, які можуть нести як звичайний, так і ядерний заряд., передають «Новини України – НСН».

У документах наголошується, що «висока маневреність флоту дозволяє йому завдавати раптових і попереджувальних ударів і масованих ракетних ударів… з різних напрямків». Також говориться, що ядерна зброя «як правило» призначена для використання «у поєднанні з іншими засобами ураження» для досягнення цілей рф.

Вказано цілі ядерних ударів по Європі

На картах, які, ймовірно, були створені для презентації, а не для оперативного використання, вказано 32 цілі для російського флоту в Європі.

Для Балтійського флоту цілі вказані переважно в Норвегії та Німеччині. Серед них військово-морська база в Бергені (Норвегія), радіолокаційні станції та об’єкти спецназу.

Північний флот може вразити об’єкти оборонної промисловості, зокрема верф у британському Барроу-ін-Фернесс, де будують військові кораблі та підводні човни.

Вказано цілі ядерних ударів по Європі

Вказано цілі ядерних ударів по Європі

Вказано цілі ядерних ударів по Європі

Колишній співробітник НАТО Вільям Альберк, який зараз працює в аналітичному Центрі Стімсона, наголосив, що це лише вибірка з «сотень, якщо не тисяч» цілей по всій Європі.

В документах йдеться про переваги застосування ядерної зброї на ранній стадії конфлікту. Також у них вказується на можливість російських кораблів нести ядерну зброю. Висока маневреність флоту дає змогу наносити раптові та масовані удари з різних напрямків.

Головним пріоритетом у разі конфлікту з НАТО в документах названо ослаблення військового та економічного потенціалу противника. Аналітики вважають, що це означає нанесення ударів по цивільних об’єктах і критичній інфраструктурі.

Також у презентації військових рф згадується варіант «демонстраційного удару» — підриву ядерної зброї у віддаленому районі для залякування західних країн.

При цьому на картах є різні сценарії війни, зокрема з нинішніми союзниками росії — Китаєм, Іраном, Азербайджаном та Північною Кореєю.

Документи, вивчені журналістами, були підготовлені в період з 2008 по 2014 роки.

Аналітики, які вивчили документи, заявили, що ці дані відповідають оцінці НАТО щодо загрози ударів з боку російського флоту.

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