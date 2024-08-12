Атака на аеродром під Москвою, евакуація з Бєлгородщини, СВО на Курщині – війна у Росії набирає обертів (відео)

Війна у Росії набирає обертів. Щоночі військові та промислові об’єкти країни-агресорки у різних регіонах піддаються атакам дронів та ракет. Бої на Курщині не вщухають. А на Бєлгородщині оголосили евакуацію.

«Новини України – НСН» розповість детальніше, що зараз відбувається у Росії. Інформацію ми зібрали із різних джерел.

Атака на аеродром під Москвою і Воронеж

Сьогодні вночі було гучно біля військового аеродрому Чкаловський у Підмосков’ї. Тут збивали дрони, повідомляють місцеві жителі та Z-канали.

У підмосковному Щелковому жителі чули стрілянину та тривогу.

У мережі публікують відповідні відео.

Також сьогодні вночі дронами атакували Воронеж. Працювала ППО.

Зазначимо, що Міноборони Росії повідомило про атаку дронів в різних регіонах, але про деякі «забуло». Тут інформують, що за ніч сили ППО нібито знищили 18 українських БПЛА над Курською, Білгородською та Воронезькою областями

При цьому губернатор Ростовської області Василь Голубєв також повідомив про знищення чотирьох БПЛА на південному заході Ростовської області. З його слів, постраждалих немає.

Міноборони не згадує дрони, про які написав губернатор Ростовської області, а також атаку на військовий аеродром Чкаловський у Підмосков’ї.

Евакуація з Бєлгородщини

У Грайворонському міському окрузі Білгородської області без електроенергії залишилося 14 населених пунктів, зокрема Пороз.

Служби розпочнуть усунення наслідків після погодження з Міністерством оборони РФ, – заявили в обладміністрації

Тим часом, в іншому районі Бєлгородщини – Краснояружському, оголосили термінову евакуацію у зв’язку з активністю ЗСУ на кордоні.

Краснояріжський район межує із Суджанським

Ось такі повідомлення отримують мешканці Бєлгородщини

«У нас тривожний ранок, активність ворога на кордоні Краснояружського району. Впевнений, що наші військовослужбовці зроблять все, щоб впоратися з загрозою, що виникла. Але для того, щоб убезпечити життя та здоров’я нашого населення, ми починаємо переміщення людей, які живуть у Краснояружському районі, у безпечніші місця», – сказав губернатор Бєлгородщини Гладков у відеозверненні

За його словами, для вивезення мешканців направлено транспорт.

Раніше Z-канали писали про спробу прориву ЗСУ в районі прикордонного села Колотилівка Краснояружського району.

Місцеві жителі повідомляють, що сьогодні над Червоною Яругою Білгородської області кружляють дрони. Вранці у зв’язку з активністю ЗСУ на кордоні Краснояружського району було оголошено термінову евакуацію жителів муніципалітету.

СВО на Курщині

Військово-політичне керівництво України продовжує зберігати мовчання щодо СВО на Курщині. А тим часом, операція триває вже майже тиждень.

І, судячи з усього, досить успішно. Так, вчора ЗСУ виклали відео з бійцями Ахмата, взятими в полон у Курській області.

Також з’явилося нове відео Суджі, зняте ЗСУ.

Російські телеграм-канали повідомляють, що головні бої у Курській області зараз точаться біля Коренево.

За даними російських ЗМІ, площа бойових дій у Курській області продовжує зростати.

У неділю вона досягла 720 кв. км, що на 70 кв. км більше порівняно з попереднім днем.

Найглибша точка бойових дій станом на неділю було: село Загальний Колодязь у Кореневському районі (28 км до кордону, 9 км від дороги «Льгов-Рильськ»).

Що кажуть аналітики про Курський фронт

Все це, вірогідно, надовго

Аналітики видання Forbes у сьогоднішньому матеріалі пишуть про те, що, очевидно, українці у Курській області надовго. За їхніми даними, в операції беруть учать близько 5 бригад кількістю по 2000 осіб плюс щонайменше один окремий батальйон із 400 осіб. І виходити з території Росії вони не збираються. Риють окопи, передбачаючи статистичну війну. Теж саме роблять і росіяни.

Те, що обидві сторони зміцнюють свої позиції, не означає, що українці закінчили наступ. Це також не означає, що росіяни не можуть контратакувати — і відтіснити українців до кордону. Але це означає, що українська окупація Курської області, скоріше за все, довгострокова – пишуть аналітики.

Вони зазначають, що зараз, коли допомога США знову надходить Україні, російські війська не можуть розраховувати на те, що у ЗСУ закінчаться боєприпаси, як це було під Авдіївкою. А навіть тоді, під час призупинення допомоги, на те, щоб узяти Авдіївку, у росіян пішло 6 місяців.

Щоб відкинути потенційно тисячі українських військових від Курська, їм доведеться захоплювати по одній траншеї. Якщо, звичайно, Кремль не зможе організувати потужну контратаку до того, як українці встигнуть окопатися, – пише Forbes

Але «вікно можливостей швидко закривається» і українські атаки блокують російські підкріплення, які намагаються вийти на лінію Курська. Це визнають російські воєнкори.

Російські колони «зустрічають українські диверсійно-розвідувальні групи, безпілотники та артилерія».

Отже, на думку аналітиків, Курський наступ може стати ще одним великим фронтом у повномасштабній російсько-українській війні.

Чи з’явиться новий тисячокілометровий фронт?

Своєю чергою, аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що операція України в Курській області та подальші можливі українські транскордонні вторгнення змушують Кремль і російське військове командування ухвалити певні рішення.

Зокрема, щодо того, чи розглядати тисячокілометровий міжнародний кордон з північно-східною Україною як чинний фронт, який Росія повинна захищати, а не як неактивну ділянку фронту, як вони ставилися до нього з осені 2022 року.

Відповідь Москви може вимагати від російського військового командування розглядати потреби в особовому складі та матеріально-технічних засобах для захисту кордону як частину плану кампанії на всій території воєнних дій, а отже, може накласти довгострокові обмеження на оперативне планування, з якими Росія раніше не стикалася, – переконані аналітики.

Адже раніше Росія розглядала міжнародний кордон як “сплячий фронт” і це надало Кремлю більшої гнучкості у накопиченні та залученні людських і матеріальних ресурсів для військових операцій в Україні.

Росія витратила значні ресурси на будівництво укріплень вздовж міжнародного кордону, але не виділила достатньої кількості особового складу і техніки для укомплектування та оборони цих укріплень, – зауважили аналітики

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Порожні міста, мародери і гори трупів військових: що зараз відбувається у Курській області (фото, відео)