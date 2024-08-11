Порожні міста, мародери і гори трупів військових: що зараз відбувається у Курській області (фото, відео)

Продовжуємо інформувати, що зараз відбувається у Курській області.

Дані «Новини України – НСН» збирають з різних джерел. Військове керівництво України як і раніше зберігає мовчання. Російські z-блогери теж стали небагатослівними, очевидно, отримавши вказівку замовчувати ганебну для Путіна ситуацію – а про успіхи їм сказати нічого.

Втім, деяку інформацію знайти вдалося.

Що зараз відбувається у Курській області

ЗСУ окопуються

Як повідомляє російський опозиційний телеграм-канал ВЧК-ОДПУ, посилаючись на власні джерела, ЗСУ окопуються і займають позиції в Суджанському та Коренівському районах Курської області. Українські військові будують опорники, бліндажі, блокпости та мінують підходи.

Одночасно ЗСУ продовжують нарощувати сили: йдеться і про піхоту, і про танки. У місця скупчення живої сили і техніки вчора російськими військами було випущено Ланцети, але «цілей настільки багато, що було запрошено максимальний обсяг роботи авіації». До цього росіяни робили нальоти на тили ЗСУ або наосліп (втрачено мінімум два вертольоти КА-52), або покладаючись на свої дані. За словами джерела, ще трохи і ЗСУ окопаються так, що ЗС РФ їх ​​буде дуже складно «вибити» з території Курської області.

За словами співрозмовника ВЧК-ОГПУ, до атаки кордон у Курській області тримали: повноцінна 2-а окрема гвардійська ордена Жукова бригада спеціального призначення з Пскова, сили Ахмата, мобілізовані, строковики і навіть колишні ув’язнені.

Незадовго до настання ЗСУ, більшість підготовлених військовослужбовців було перекинуто на Білгородський напрямок на допомогу угрупованню «Північ», що наступає на Харківську область. Незважаючи на те, що надходила інформація про скупчення сил українських 116, 22 ОМБР, тероборони та прикордонників.

На цьому відео – гори трупів російських військових десь у посадках Курської області

Росія тягне підкріплення

Про це детально пише український телеграм-канал «Миколаївський Ваньок».

Він пише, що в Курську область, окрім резервів, строковиків і якихось підрозділів, що ніколи не воювали, переміщається/переміщатимуться оперативний резерв з наступних напрямків:

Херсонський (2 бати десантників);

Запорізький (38 омсбр, 64 омсбр);

Куп’янський (кілька батів мсп);

Харківський (помічені окремі бати 1009 мсп, 79 мсп, 272 мсп а також 138 омсбр)

Білгород (з Грайвонського району забирають біля роти однієї з омсбр, також забрали одну з мсп, яка кошмарила н.п. Сотницький Козачок)

Покровський (810 обрмп, що нещодавно прибула з Херсонського напрямку, та кілька батів штурмової піхоти)

Луганський (кадирівці)

За його словами, найбільше військових і техніки перетягують з Харківського напрямку – навіть забрали тих, хто воював у окремих районах Вовчанська. Усього з цього напрямку забирають близько 2000 піхоти, певну кількість арти, мінометів, операторів БПЛА, саперів і танкові взводи.

Деякі такі рухи, зокрема на Куп’янському напрямку, фіксувалися та наносилися успішні удари в момент їх перетяжки, – зазначив «Ваньок».

Також він розповів про колону, яка була розгромлена під Суджею.

Яка гуманітарна ситуація у Курській області

На фото – Курськ сьогодні після ракетного удару

У прикордонних районах Курської області, де весь тиждень тривають бої, немає поліції, пожежників, медиків, представників адміністрації. Населені пункти, за офіційною інформацією, залишили понад 76 тис. осіб (більшість виїхало самостійно, тому що організованої евакуації, всупереч заявам влади, не було), але там, як і раніше, залишаються люди, переважно похилого віку. Спустошення сіл та сіл стало каталізатором для розгулу мародерства.

Про це повідомляє телеграм-канал ВЧК-ОДПУ.

«Магазини грабують, у Коренево колапс, “Магніт” просто рознесли. Ні води, ні газу, ні світла. Жодної організованої евакуації не було, а якщо вона й була, то чому ми в Лобанівці [Коренівського району] про неї нічого не чули?», — пише місцева мешканка

Аналогічна ситуація і в інших прикордонних муніципалітетах. Куряни впевнені, що представники адміністрації, залишивши людей напризволяще, самі спровокували колапс у прикордонних районах.

Наразі до адміністрації Коренівського району Курської області не додзвонитися. Люди змушені самоорганізовуватись, щоб захищати себе та своє майно та виконувати по суті функції державних та правоохоронних органів.

Тим часом, про захід українських ДРГ у Біловський район Курської області розповів глава району. За його словами, ситуація там напружена, але стабільна. При цьому посадовець закликає не повертатися тих, хто вже евакуювався.

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