«Суджа втрачена», труба і евакуація в самих трусах: що відомо про Курський напрямок фронту 8 серпня

Українське військове керівництво продовжує зберігати мовчання про Курський напрямок фронту. Тому достовірну інформацію знайти не просто. Але дещо можна стверджувати майже напевне.

«Новини України – НСН» зібрали усю доступну інформацію і розповідають, що відомо про події у Курській області станом на 8 серпня.

Що відомо про Курський напрямок фронту 8 серпня

7 серпня Збройні сили України продовжили просуватися вглиб Курської області попри заяви влади Росії про те, що наступ зупинено. Просунутися станом на вчора вдалося щонайменше на 10 кілометрів і рух продовжувався.

Про це з посиланням на геолоковані відео в сьогоднішньому зведенні заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Суджа втрачена»

Тим часом російські «воєнкори» підтверджують фактичне звільнення від путінського режиму міста Суджі та бої біля сусіднього райцентру Коренево (18 кілометрів від державного кордону). У Коренево проживає близько 5 тисяч осіб.

За даними російських пропагандистів, ЗСУ взяли під контроль більше двадцяти населених пунктів. А українські пабліки пишуть про 300 взятих у полон російських військовослужбовців.

Російські засоби масової інформації вказують, що ЗСУ за дві доби звільнили від путінського режиму 350 квадратних кілометрів, а це більше половини української території, яку ворог окупував за сім місяців 2024 року.

Ось що пишуть російські воєнкори станом на ранок 8 серпня:

У самій Суджі точаться стрілецькі бої. Про це повідомляє військор Михайло Звінчук (канал «Рибар»):

«Українські формування зайняли західну половину Суджі. Зараз лінія бойового дотику проходить районом греблі — вона є низовиною, через яку протікає досить невелика річка Суджа».

За даними воєнкору, з російського боку цю ділянку обороняють, зокрема, і загони місцевого ополчення.

Військор Юрій Котенок повідомляє, що більша частина населеного пункту перебуває під контролем супротивника. У Суджі присутні танки.

Юрій Подоляка повідомляє, що в Суджі «повно солдатів ЗСУ».

«Суджа для нас загалом втрачена. І це найважливіший логістичний хаб. І противник намагається цю перевагу розігрувати. Від Суджі йде у т. ч. і дорога на північ, на Льгов. Якою він також намагається просуватися», — пише блогер

Канал «Два майори» повідомляє, що ЗС РФ вдалося зупинити формування ЗСУ біля робітничого селища Коренево.

За даними Рибаря, інтенсивні бої йдуть на рубежі Локня — Микільський — Вікторівка — Кругленьке.

Також повідомляється, що вночі та вранці на Курській області ворожі сили ППО нібито збили 6 українських безпілотників літакового типу та 5 ракет.

З 7 серпня у Курській області діє режим НС.

Труба

Також повідомляється, що у Курській області Збройні сили України взяли під контроль газовимірювальну станцію “Суджа”, через яку здійснюється транзит газу в Європу через Україну.

Про це пише видання “Медуза” з посиланням на російські телеграм-канали, передають Українськi Новини.

Газовимірювальна станція “Суджа” розташована за 500 метрів від кордону з Україною біля однойменного пропускного пункту.

Зазначимо, що у січні-липні 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року Росія збільшила подачу газу на транзит через українську газотранспортну систему до Європейського Союзу та Молдови на 10,5% до 8,072 млрд куб. м.

Евакуація через «пінь-колоду» в самих трусах

Росіяни другу добу обривають лінію служби порятунку 112, щоб дізнатися про евакуацію жителів Курської області, які не виходять на зв’язок. Проте служба 112 не працює, або працює з перебоями.

Про це пише російське видання ASTRA.

У місцевих чатах жителі пишуть, що і їм не вдається зв’язатися зі службою 112.

«Чому ніхто не допомагає людям?» – йдеться в одному із коментарів

А один із мешканців Суджі, якому вдалося виїхати з міста ще 6 серпня, так і не дочекавшись евакуації, розповідає про тотальну брехню і бардак.

«Бардак повний, ніякої евакуації не було, все брехня. Люди самі їхали. Ми виїжджали, сподіваючись повернутися наступного дня, бо ніхто нас ні про що не попереджав. В одних трусах. Кинуто все. Нічого нема. Ніхто нічого не каже. Ми зустрічаємо суджан на вулицях Курська, і все шоковане, бо адміністрація нікого ні про що не попередила. Нічого не було підготовлено», – сказав мешканець Суджі

Коментар ОП

Такі операції, як у Курській області, позитивно вплинуть на можливі переговори з Росією’, – заявив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк.

Він заявив, що Росія готова йти на якісь компроміси лише тоді, коли війна йде не за її планом:

«Чи вони реагують на щось, крім страху? Ні, треба це зрозуміти. Будь-який компроміс РФ сприйме як твою слабкість і готовність стати перед нею навколішки. Коли вони можуть сидіти за столом переговорів і все-таки можна щось дотиснути, отримати – тільки якщо вони розуміють, що війна йде не за їхнім сценарієм», – сказав Подоляк

Реакція США на події у Курській області

Україна має право захищати себе, адже там є російські солдати.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр під час брифінгу. За її словами, США не знали про операцію у Курській області заздалегідь, але продовжуватимуть підтримувати Україну.

Карін Жан Пʼєр нагадала, що у Курській області перебувають російські війська і вони атакують з цього регіону Україну. Посадовиця наголосила, що про це не можна забувати. Вона запевнила, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, поки вона захищається проти російської агресії.

Ми продовжуватимемо це робити. А вони (українці – 24 Канал) вживатимуть дій в межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак, – зазначила речниця Білого дому

Жан Пʼєр відмовилася коментувати, чи застосовує Україна для цієї атаки американську зброю, однак нагадала, що політика США щодо заборони ударів поза кордоном між Україною та Росії залишається незмінною.

Своєю чергою, речник Державного департаменту США Метью Міллер сказав, що в тому, що Україна не повідомляє американську владу про свою точну тактику перед її втіленням, “немає нічого незвичного”. Він зазначив, що США надають засоби та консультують нашу державу, але щодо тактики спілкування не постійне. За словами Міллера, Україні доречно самій ухвалювати відповідні рішення,

Речник Держдепу також вказав, що Україна своїми діями політику щодо заборони застосування американського озброєння не порушує.

Нагадаємо: Суджа була столицею України: що про це відомо і що там зараз відбувається