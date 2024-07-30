Про це йдеться у дослідженні британських військових аналітиків McKenzie на замовлення міжнародної організації Greenpeace Німеччини, повідомляють «Новини України – НСН».

Як кажуть аналітики, з моменту окупації Запорізької АЕС Росією у 2022 році і до кінця червня 2024 року «в районі водойми-охолоджувача атомної електростанції було споруджено понад 1000 метрів траншей. В основному вони зосереджені на північній та західній стороні водойми».

У Greenpeace кажуть, що плани «Росатома» щодо перезапуску одного або декількох ядерних реакторів на Запорізькій АЕС підвищують ризики ядерної аварії.

«Новий детальний супутниковий аналіз показує, що значна територія самої атомної електростанції ще більше мілітаризується. Там не лише траншеї, наприклад, на дамбі ставка-охолоджувача, але й укріплення, які можуть бути використані як місця для розгортання важкої військової вогневої потужності. Ми поки що не бачимо цього важкого озброєння, але доти будуються не просто так. Російські збройні сили продовжують загрожувати безпеці ЗАЕС. Ці події викликають глибоке занепокоєння», – каже Ян Ванде Путте, старший спеціаліст з ядерних питань Greenpeace Центральної та Східної Європи.

Мілітарізація ЗАЕС – окупанти риють окопи навколо водойми-охолоджувача станції

Також Greenpeace занепокоєний тим, що «значна мілітаризація території водойми-охолоджувача може бути пов’язана з майбутніми планами Росії щодо перезапуску ядерних реакторів на цьому об’єкті. Всі шість реакторів були зупинені з 2022 року».

Аналітики вважають, що будівництво окупантами траншей і укріплень може бути передвісником нової насосної станції і російських зусиль з перезапуску реакторів на цьому об’єкті.

«Численні злочини Росії на ЗАЕС продовжують ескалацію. Тепер стало відомо про подальшу мілітаризацію вразливих ділянок атомної станції, життєво важливих для постачання охолоджувальної води до реакторів. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб зупинити російські плани та покарати «Росатом» і російську державу за допомогою ефективних санкцій», – заявляє Шон Берні, старший спеціаліст з ядерних питань Greenpeace у Центральній та Східній Європі.

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