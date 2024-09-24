Нові правила перетину кордону з ЄС: головні зміни з 10 листопада

З 10 листопада 2024 року запрацюють нові правила перетину кордону з ЄС. Розповідаємо, що саме зміниться.

Інформацію надали в Уряді, передають “Новини України – НСН“.

З 10 листопада у Європейському Союзі запрацює нова IT-система EES (Entry/Exit System). Вона автоматично фіксуватиме в’їзд до країн Шенгенської зони та виїзд усіх негромадян ЄС, включно з українцями.

Варто зауважити, що безвізовий режим не скасовується, жодні додаткові збори наразі не вводяться. Зазнають змін тільки методи перевірки документів. Штампи в паспорті замінять на сканування обличчя та відбитків пальців.

Докладніше про зміни — в інфографіці.

Нові правила перетину кордону з ЄС: головні зміни

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