Українці у Польщі – які головні зміни чекають на переселенців у вересні

Українці у Польщі можуть втратити фінансову допомогу, якщо не виконають важливу вимогу, яку запровадив Уряд країни.

Польський уряд стикається з проблемою інтеграції українців у місцеве суспільство, тому запровадив важливу зміну.

Вже 1 вересня 2024 року для українців у Польщі почало працювати обов’язкове правило щодо долучення дітей до національної системи освіти. Відтепер громадяни України повинні віддавати дітей до школи. Інакше ризикують втратити фінансову допомогу.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на сайт Новини Pro.

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Раніше відвідування закладів освіти у Польщі для українських дітей було добровільним, і багато наших громадян обирали варіант продовжувати навчання дистанційно. Це призвело до значного занепокоєння влади стосовно потенційної проблеми інтеграції неповнолітніх громадян у польське суспільство.

У червні на сайті уряду опублікували оголошення для батьків, яким підтвердили поширення обов’язкової річної дошкільної підготовки (так званого нульового класу), 8-річної початкової школи та післяпочаткового навчання на українських дітей. Це означає, що з 1 вересня неповнолітні віком від 6 до 18 років повинні відвідувати місцеві навчальні заклади.

“Після більш ніж двох років діти залишаються поза польською системою освіти, їхні потреби та проблеми невідомі. Саме вони в майбутньому можуть відбудовувати Україну чи підтримувати розвиток Польщі. Обидві країни потребуватимуть висококваліфікованих працівників у різних галузях економіки”, – йдеться в заяві уряду.

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Водночас існують винятки: у 2024/2025 навчальному році учні випускних класів української освітньої системи можуть завершити навчання дистанційно, вони не зобов’язанні відвідувати польські школи.

Переваги для українських дітей

Нововведення надає нашим громадянам кілька вагомих переваг, зокрема:

діти зможуть надалі вивчати польську мову мінімум 4 години на тиждень;

період додаткового безплатного навчання продовжать до 36 місяців;

діти зможуть користуватися допомогою міжкультурного асистента;

учнів 8 класу не зобов’яжуть складати іспит з польської мови на підсумковому оцінюванні.

Звісно, не можна не передбачити позитивний вплив відвідування місцевих навчальних закладів на процес інтеграції неповнолітніх у польське суспільство. Вони знайдуть нових друзів, більше спілкуватимуться живою національною мовою, зможуть у майбутньому обрати підходящу сферу діяльності.

Втрата фінансової допомоги

Ніде не сказано, що невиконання батьками цього обов’язку каратиметься штрафами чи іншими санкціями. Але здобуття дітьми освіти прив’язали до призначення кількох соціальних виплат – допомоги “Сім’я 800+” та “Добрий старт”. Якщо українці не віддадуть дитину в школу, то можуть втратити фінансове забезпечення.

“Сімейна допомога “800+” і “Добрий старт” будуть виплачуватися біженцям з України за умови, що їхня дитина відвідує так званий нульовий клас (1-річну дошкільну підготовку), початкову або післяпочаткову школу. Просимо батьків не зволікати”, – уточнили на сайті уряду.

З іншого боку, відповідно до тексту пресінформації Канцелярії президента Польщі обмеження в нарахуваннях виплат почнуть застосовувати в наступному році, з 1 червня 2025-го. Але краще не ризикувати і подбати про навчання дітей якомога швидше.

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