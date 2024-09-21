«50 відсотків проституток у Німеччині – українки» – це фейк і маніпуляція

«50 відсотків проституток у Німеччині – українки». Таку інформацію масово поширюють ворожі пропагандистські ресурси, посилаючись на матеріал німецького видання Die Welt із назвою «У публічних будинках зараз близько 50 відсотків українок». Але це фейк і маніпуляція.

В ситуації розбирався ДетекторМедіа, передають «Новини України – НСН».

«У Німеччині близько 400 000 зареєстрованих секс-працівників, виходить 200 000 українок офіційно працюють на економіку Європи? А скільки ще не офіційно? Це результат війни та політики Зеленського», — коментують німецьку статтю кремлівські пропагандисти.

«50 відсотків проституток у Німеччині – українки» – чому це фейк і маніпуляція

Проте в матеріалі видання Die Welt ідеться не про всю Німеччину, а лише про столицю — Берлін. При цьому у тексті цитують слова соціальної працівниці, яка приховує своє ім’я.

Анонімна соцробітниця припускає, що у берлінських будинках розпусти приблизно половина робітниць, за її власними відчуттями, є українками. Тобто представлена ​​інформація навіть не є офіційними даними, а ґрунтується лише на словах неназваної соціальної працівниці.

Заголовок матеріалу від Die Welt — має назву «У борделях зараз близько 50% українок», але він ґрунтується на анонімних коментарях і не наведені жодні офіційні статистичні дані. Тобто такий заголовок узагалі можна вважати маніпулятивним та створеним задля привернення уваги читачів. Адже навіть у самому матеріалі йдеться про Берлін, а не географічно про всю Федеративну Республіку.

В інтерв’ю також порушували соціально важливу тему, що частину українок, які на початку повномасштабного вторгнення отримали запрошення жити безплатно у квартирах німців, пізніше змушували «розплачуватись за житло сексуальними послугами» і навіть займатися проституцією. Водночас ті, хто заманювали брехливими пропозиціями про житло, шантажували жінок з України та використовували їхній вразливий соціальний статус у незнайомій країні. Тобто у матеріалі вказано й проблеми, через які багато українських жінок змушені були займатися проституцією у Берліні, часто не з власної волі.

Російська пропаганда з радістю ухопилася за маніпулятивний заголовок і просуває специфічний образ української біженки — «ледачої та нічого не вартої», яка може лише «зухвало вдягатися» та «вештатися» Європою. У такий спосіб пропаганда намагається спотворити уявлення про положення та роль українських жінок за кордоном; натякнути, що вони можуть працювати тільки секс-працівницями.

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