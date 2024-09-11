В умовах війни українки у Польщі можуть оформити аліменти на дітей. Куди звертатися і як оформити дорогу.

Польська правова система надає чіткі механізми для стягнення аліментів, якими можуть скористатися іноземці, зокрема українки, забезпечуючи таким чином добробут своїх дітей.

Про це пише портал inPoland, передають “Новини України – НСН”.

Аліменти являють собою фінансову допомогу на утримання дитини, яку зобов’язаний виплачувати один із батьків, який зазвичай не проживає разом з дитиною.

Важливо, що декларація про аліменти виникає незалежно від сімейного статусу батьків – чи перебувають вони у шлюбі чи розведені. Українки, які мешкають у Польщі, мають повне право вимагати аліментів через польську судову систему, незалежно від того, чи мешкає батько дитини на території Польщі чи в Україні.

Процедура отримання аліментів починається з подання заяви до суду. Для цього необхідно мати на руках свідоцтво про народження дитини, що підтверджує батьківство, а також документи, що засвідчують витрати на утримання дитини, такі як квитанції за навчання чи медичні послуги. Якщо батько дитини проживає у Польщі, позов подається за місцем проживання.

Якщо батько перебуває в Україні, українка може звернутися до польського суду з клопотанням про міжнародне стягнення аліментів, ґрунтуючись на існуючих договорах про взаємну допомогу між країнами.

Українки у Польщі можуть отримати аліменти на дітей – як оформити допомогу

Суд, розглядаючи справу, оцінює фінансові можливості обох сторін та визначає суму аліментів, яку батьки мають виплачувати. Важливо відзначити, що у Польщі немає фіксованої суми аліментів – вона визначається індивідуально, враховуючи дохід батька та потреби дитини.

Для випадків коли батько дитини перебуває в Україні, існує механізм міжнародного стягнення аліментів. Польща та Україна мають угоди, які дозволяють визнання судових рішень про стягнення аліментів між країнами.

Після ухвалення рішення польського суду українка може звернутися до відповідних органів влади в Україні для забезпечення виконання цього рішення.

Польська система також передбачає контроль за регулярністю виплат аліментів після ухвалення судового рішення. У разі відмови батька сплачувати аліменти, мати може звернутися до виконавчої служби (Komornik), яка забезпечить стягнення аліментів через примусове вилучення з доходів чи майна боржника.

Якщо батько дитини відмовляється сплачувати аліменти або не має такої можливості через фінансові труднощі, у Польщі діє Фонд аліментів (Fundusz Alimentacyjny). Цей державний фонд надає допомогу тим, хто не отримує належних аліментів за умови, що дохід сім’ї не перевищує встановлений поріг у 900 злотих на людину.

Для отримання юридичної підтримки українки можуть звертатися до спеціалізованих організацій та консультантів, які надають безкоштовну допомогу мігрантам у Польщі. Також є можливість звернення до адвоката чи юриста, які допоможуть з оформленням необхідних документів та представлятимуть інтереси матері та дитини до суду.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“. “деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку. Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Деяких українських дітей можуть не пустити до Польщі – що відомо