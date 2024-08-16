Грошова допомога одиноким батькам: скільки платять у 2024 році і як оформити онлайн

Грошова допомога одиноким батькам надається державою. У цій статті розповідаємо, хто може оформити такі виплати, як це зробити онлайн і офлайн та про які суми йдеться.

Цифровізація соціальної сфери дозволяє оформлювати виплати одиноким матерям чи батькам онлайн за допомогою Порталу Дія. Для одиноких батьків малих дітей це стане особливо зручним, оскільки вони не завжди мають на кого залишити дитину аби особисто звернутися в органи соціального захисту населення, – кажуть в Мінсоцполітики

Грошова допомога одиноким батькам: хто може отримати

Право на виплати на утримання дитини мають:

одинокі матері, які не перебувають у шлюбі;

одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька чи матір. Або запис про батька (матір) проведено за вказівкою матері (батька, усиновлювача дитини);

одинокі матері чи батьки (у разі смерті одного з батьків), що не перебувають у шлюбі.

Який розмір допомоги на дитину

Розмір виплат у 2024 році становить:

Для дитини віком до 6 років: 2563 гривні;

Для дитини віком від 6 до 18 років: 3196 гривень;

Для дитини віком від 18 до 23 років: 3028 гривень.

Як оформити допомогу онлайн

Для оформлення виплати онлайн робимо такі кроки:

На порталі Дія шукаємо розділ «Допомога на дитину одинокій матері або батьку»;

На сторінці «Послуги» натискаємо кнопку «Подати заяву» та проходимо авторизацію;

Обираємо підставу для отримання допомоги;

Вказуємо дані дитини, на яку потрібно отримати допомогу;

Заповнюємо дані про членів сім’ї;

Необхідно вказати дані про доходи та майно, яке належить вам та членам вашої сім’ї й дані щодо отримання виплати в разі втрати годувальника (у разі її призначення).

До заяви додаються:

сканована копія довідки закладу освіти якщо дитина вчиться за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти — до закінчення такою дитиною закладу освіти, але не довше ніж до досягнення нею 23 років;

сканована копія довідки, якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, перебуває вдома під час літніх канікул.

перевіряємо сформовану заяву та декларацію, підписуємо електронним підписом або Дія.Підписом та надсилаємо на розгляд до органу соціального захисту населення.

Статус розгляду заяви відображатиметься у вашому особистому кабінеті на порталі Дія.

Ви отримаєте сповіщення про розгляд заяви на електронну пошту.

Як оформити допомогу онлайн

Подати заяву на отримання послуги можна, зокрема, рекомендованим листом до місцевого органу соціального захисту населення або інших уповноважених осіб.

Для подачі заяви на отримання виплат офлайн потрібні такі документи:

Заява про призначення соціальної допомоги (зразок https://bit.ly/4cjJ1kp);

Декларація про доходи та майно (зразок: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0888-19#Text — обирайте Додаток: 9);

Довідка про доходи у разі зазначення в декларації заробітків, інформація про які відсутня в Державній податковій службі, Пенсійному фонді України тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення.

Якщо доходи неможливо підтвердити довідкою — до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їхнього розміру;

Витяг із Державного реєстру актів цивільного стану про народження дитини або довідка про народження, чи документ про народження, виданий органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька;

Копія свідоцтва про народження дитини;

Копія рішення про усиновлення дитини (для усиновлювачів);

Копія свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідка про те, що дитина не отримує пенсію або державну допомогу по втраті годувальника (у разі потреби);

Довідка закладу освіти про навчання дитини за денною або дуальною формою (до випуску з освітнього закладу, але не довше, ніж по досягнення дитиною 23 років);

Довідка, якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі коштом держави, вдома під час літніх канікул (за необхідності).

Послуга створена Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством соціальної політики України у співпраці з «Проєктом підтримки Дія», що впроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки Швеції.

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