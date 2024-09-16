«Україна разом із США «планує» ракетний обстріл «по дітях» – це фейк і дезінформація

«Україна разом із США «планує» ракетний обстріл «по дітях». Такі повідомлення з’явилися у російському інфопросторі. Їх розповсюджують, зокрема, ворожі телеграм-канали. З одного боку, такі заяви можна розцінювати як тривожний дзвіночок, адже росіяни часто звинувачують Україну в тому, що збираються зробити самі. А, можливо, це просто фейк для внутрішньої аудиторії або для створення панічних настроїв в Україні.

У ситуації розбирався Центр протидії дезінформації, передають «Новини України – НСН».

Фахівці Центру протидії дезінформації зафіксували інформаційну кампанію з боку російських медіа, які транслюють прокремлівську риторику. Із посиланням на службу зовнішньої розвідки Росії стверджують, ніьи Україна «з подачі» США готує інсценування російського ракетного удару по одному із дитячих закладів в Україні.

«Україна разом із США «планує» ракетний обстріл «по дітях» – це фейк

Жодних доказів фейкороби не змогли навести на підтримку своєї неправдивої тези. Тобто жодного «обстрілу» Україна не планує. Натомість Росія обстрілює Україну ледь не щодня, нищачи цивільну інфраструктуру, житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки. Натомість пропагандисти пояснюють, що Москва нібито не вдається до терористичних атак, а цілиться в «центри прийняття рішень». Мовляв, Кремль атакує лише об’єкти, де розміщена військова техніка чи перебувають військовослужбовці, а отже, «не порушує» жодних норм та звичаїв ведення війни.

Власне, Росія намагається приховати свої злочинні дії щодо мирних українців, прикриваючись терміном «центри прийняття рішень». Та знаходить собі виправдання, що обстріл військових об’єктів — це норма для війни. Проте українські міста щоденно потерпають від російських ракет та дронів.

Пропагандисти намагаються розколоти українське суспільство, посіяти паніку та внести розкол серед українців, і водночас знайти виправдання власним злочинам.

Варто пам’ятати, в усіх воєнних злочинах російської армії, зокрема і в ракетних ударах по дитячих закладах, росія намагається звинуватити Україну.

Масові вбивства цивільних у Бучі та інших українських містах, що були під окупацією, російська пропаганда попри численні докази вперто називає «провокацією та інсценуванням», а ракетний удар по дитячій лікарні Охматдит – «влучанням протиракети київської ППО».

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