«Бандеролька» – новий додаток за допомогою якого можна отримати допомогу в кілька кліків

IT-компанія Geniusee запустила новий додаток для взаємодопомоги «Бандеролька». Він поєднує між собою людей, у яких є потреби, з тими, хто може допомогти їх задовольнити. Новини України – НСН розповідає, як працює застосунок.

Особливість застосунку — він дозволяє кожному користувачеві бути як в ролі людини, яка шукає будь-якої допомоги, так і в ролі волонтера, який може її надати. «Бандерольку» створили, аби дати можливість структурувати запити про допомогу різних напрямів та масштабів й уникнути ситуації, коли одні звернення ігнорують, а інші виконують паралельно кілька осіб.

Як функціонує додаток?

«Бандеролька» дозволяє тим, хто шукає допомогу, створювати окремі запити на кожну потребу. Запит можна категоризувати за типом потреби, проілюструвати зображенням та локалізувати за геотегом. В такий спосіб волонтери, які перебувають в будь-якому регіоні України, зможуть бачити звернення, актуальні для їхньої області чи міста.

Тим, хто хоче допомогти як волонтер, потрібно обрати запит, який вони можуть виконати, профільтрувавши заявки за геолокацією та категорією. Далі натиснути «Прийняти запит» та уточнити деталі, подзвонивши за вказаним номером телефону. Якщо співпраця можлива та успішна — автор запиту позначає його як «виконаний». Якщо співпраця неможлива, замовник скасовує заявку волонтера на виконання запиту та чекає наступної взаємодії.

Як почати користуватись застосунком?

Перейдіть за посиланням, аби завантажити додаток. Відскануйте необхідний QR-код. Завантажте додаток на телефон. При реєстрації вкажіть актуальний номер телефону та додайте своє фото. Перейдіть або до пошуку відкритих запитів, які необхідно опрацювати як волонтер, або створіть та опишіть свій.

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