Солодкі подарунки для дітей в Одесі можуть видаватимуться БФ «Тримай». Хто може їх отримати.

БФ “Тримай” проводить реєстрацію на отримання солодких подарунків для дітей загиблих військових та дітей ВПО, що мешкають в місті Одеса.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на БФ “Тримай”

Повідомляється, що стартує реєстрація на солодкі подарунки для дітей загиблих військових та дітей зі статусом ВПО в Одесі від фонду “Тримай”. Солодощі видаватимуться дітям від 4 до 12 років.

Подарунки будуть видаватися 2 червня. Солодкі подарунки можуть отримати тільки діти, які проживають в Одесі та чиї батьки загинули на війні або вони є ВПО.

Солодкі подарунки для дітей в Одесі – хто може отримати, як подати заявку

Які умови

Реєстрація відбудеться 31 травня о 12.00 в чаті Взаємодопомоги 7:40.

Заповнити гугл-форму в чаті 7:40 у зазначений час

Внести при реєстрації: ПІБ одного з батьків, ІПН, імʼя та рік народження дитини, номер телефону, номер свідоцтва про народження дитини, номер свідоцтва про смерть або довідку ВПО, а також наказ про прийняття на службу

Куди звертатися

Після успішної реєстрації ви зможете отримати продуктовий набір 2 травня на Дні підтримки від “Тримай” у Парку Горького. Точний час видачі буде повідомлено пізніше.

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