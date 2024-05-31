Продуктові набори для деяких родин ВПО в Олександрії видаватимуться Центром допомоги ВПО “Олександрія”. Йдеться про сім’ї , які мають дітей з інвалідністю.

Центр допомоги ВПО “Олександрія” проводить реєстрацію на видачу наборів продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб, що зареєстровані в Олександрії та мають дітей з інвалідністю.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Олександрія Допомога Переселенцям.

Про допомогу

Відкривається реєстрація на продуктові набори для родин внутрішньо переміщених осіб, які мають дітей з інвалідністю до 17 років (включно).

Продуктові набори для деяких родин ВПО в Олександрії – хто може взяти участь в реєстрації

Для отримання набору з собою мати оригінали документів на дорослого та дитину (паспорт, ІПН, довідки ВПО, свідотство про народження дитини або ID-картка, посвідчення що підтверджує інвалідність). А також обов’язково надати копії документів (довідки ВПО, ідентифікаційний код та посвідчення про інвалідність) для звіту перед донорами.

Обов’язковою умовою отримання продуктового набору є підписання дозволу на фото та відео зйомку.

Куди звертатися

Посилання на форму реєстрації: https://cutt.ly/zeuhJiBP.

Дату та час видачі продуктових наборів буде повідомлено в телеграм каналі центру: https://cutt.ly/pwYOGhyb.

Видача допомоги за адресою: м. Олександрія, вул. Поштова, 9.

Ще новини України: Деякі категорії українців можуть отримати продуктові набори у Полтаві