Допомога ВПО в Тернополі: відкрито реєстрацію на отримання продуктових наборів

Допомога ВПО в Тернополі надається на базі Центру турботи. Сьогодні відкрито реєстрацію на отримання продуктових наборів. Розповідаємо подробиці.

24 травня з 12:00 години Центр турботи розпочав приймати запис на продуктовий набір для ВПО.

Допомога ВПО в Тернополі: хто може подати заявку

Право на отримання гуманітарного набору мають ВПО, які належать до наступних категорій (з документальним підтвердженням для деяких з них):

Багатодітні сімʼї;

Вдови (в т.ч. вдови загиблих чи зниклих безвісти військових);

Особи, що опікуються сиротами;

Одинокі матері/ особи, що самостійно виховують дітей;

Одинокі особи похилого віку (65+);

Новоприбулі ВПО, що прибули у Тернопіль у 2024 році;

Сімʼї учасників бойових дій (УБД);

Особи з інвалідністю (пріоритетно І та ІІ група);

ВПО (можна і без категорії), які ще жодного разу не отримували допомогу у Центрі турботи

При цьому претенденти повинні мати документальне підтвердження приналежності до вищенаведених категорій (обовʼязково для п. 2-3,7-8), а також які не отримували допомогу у Центрі турботи чи у євангельських церквах за останні 45 днів.

Як отримати допомогу в Тернополі

Відкрита сьогодні форма реєстрації закриється при набранні необхідної кількості заявок. Посилання на форму тут

Реєстрація проходить лише на одну дорослу особу з сімʼї.

У разі підтвердження заявки в день видачі із собою потрібно мати наступні документи:

Довідку ВПО (оригінал) для всіх (а для новоприбулих -з реєстрацією у нашому місті за 2024 рік)

Документ, що посвідчує особу отримувача (а саме – ПАСПОРТ, оригінал)

Ідентифікаційний код

Супутні документи підтвердження заданої категорії вразливості (якщо є у наявності)

Умови отримання продуктового набору:

Прийнята заявка через онлайн-форму була підтверджена дзвінком від нашого оператора.

Ви зареєстровані у межах міста Тернопіль чи району та маєте оригінал довідки ВПО

Ви ще не отримували продукти у Центрі турботи чи євангельських церквах міста протягом останніх 45 днів.

Продуктовий набір видаватиметься особисто в руки на зареєстровану особу!

Реєстрація за гугл-формою не дає гарантії в отриманні продуктового набору. Ресурси обмежені і за одну видачу немає змоги охопити всіх бажаючих!

Фото ілюстративне: автор Новини України – НСН

Можливо, вам також буде цікаво: Грошова допомога від ВПП ООН – відповіді на актуальні питання