Допомога ВПО в Тернополі: відкрито реєстрацію на отримання продуктових наборів

Допомога ВПО в Тернополі надається на базі Центру турботи. Сьогодні відкрито реєстрацію на отримання продуктових наборів. Розповідаємо подробиці.
24 травня з 12:00 години Центр турботи розпочав приймати запис на продуктовий набір для ВПО.
Допомога ВПО в Тернополі: хто може подати заявку
Право на отримання гуманітарного набору мають ВПО, які належать до наступних категорій (з документальним підтвердженням для деяких з них):
- Багатодітні сімʼї;
- Вдови (в т.ч. вдови загиблих чи зниклих безвісти військових);
- Особи, що опікуються сиротами;
- Одинокі матері/ особи, що самостійно виховують дітей;
- Одинокі особи похилого віку (65+);
- Новоприбулі ВПО, що прибули у Тернопіль у 2024 році;
- Сімʼї учасників бойових дій (УБД);
- Особи з інвалідністю (пріоритетно І та ІІ група);
- ВПО (можна і без категорії), які ще жодного разу не отримували допомогу у Центрі турботи
При цьому претенденти повинні мати документальне підтвердження приналежності до вищенаведених категорій (обовʼязково для п. 2-3,7-8), а також які не отримували допомогу у Центрі турботи чи у євангельських церквах за останні 45 днів.
Як отримати допомогу в Тернополі
Відкрита сьогодні форма реєстрації закриється при набранні необхідної кількості заявок. Посилання на форму тут
У разі підтвердження заявки в день видачі із собою потрібно мати наступні документи:
- Довідку ВПО (оригінал) для всіх (а для новоприбулих -з реєстрацією у нашому місті за 2024 рік)
- Документ, що посвідчує особу отримувача (а саме – ПАСПОРТ, оригінал)
- Ідентифікаційний код
- Супутні документи підтвердження заданої категорії вразливості (якщо є у наявності)
Умови отримання продуктового набору:
- Прийнята заявка через онлайн-форму була підтверджена дзвінком від нашого оператора.
- Ви зареєстровані у межах міста Тернопіль чи району та маєте оригінал довідки ВПО
- Ви ще не отримували продукти у Центрі турботи чи євангельських церквах міста протягом останніх 45 днів.
Продуктовий набір видаватиметься особисто в руки на зареєстровану особу!
Реєстрація за гугл-формою не дає гарантії в отриманні продуктового набору. Ресурси обмежені і за одну видачу немає змоги охопити всіх бажаючих!
Фото ілюстративне: автор Новини України – НСН
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