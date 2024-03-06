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Термін прийому заяв на виплати ВПО хочуть подовжити

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Термін прийому заяв на виплати ВПО

Термін прийому заяв на виплати ВПО хочуть подовжити. Відповідну ініціативу зараз розглядає Уряд. Про це повідомили в Мінреінтеграції 6 березня, передає НСН.

Це питання обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань ВПО під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Чому хочуть подовжити термін прийому заяв на виплати ВПО

Термін прийом заяв на виплати ВПО хочуть подовжити

Учасники засідання повідомили, що через велику кількість звернень щодо продовження виплат на проживання ВПО з 1 березня 2024 року в деяких органах соціального захисту населення та ЦНАПах записатися на прийом можна не раніше квітня.

Зараз обговорюються зміни до постанови КМУ від 20 березня 2022 року № 332, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання ВПО. Розглядається варіант продовжити термін подачі заяв до 30 квітня.

У разі ухвалення цих змін внутрішньо переміщені особи, які отримували таку допомогу та подали заяву на її продовження у квітні, зможуть отримувати виплати, починаючи з березня.

На гарячі лінії Мінреінтеграції звертається багато ВПО з приводу строків подачі заяв на продовження виплат. Наразі напрацьовуються відповідні зміни до урядової постанови, щоб всі нормально встигли це зробити, – зазначила Віцепрем’єрка

Нагадаємо: Виплати ВПО хочуть подовжити до кінця воєнного стану: що відомо

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