Термін прийому заяв на виплати ВПО хочуть подовжити. Відповідну ініціативу зараз розглядає Уряд. Про це повідомили в Мінреінтеграції 6 березня, передає НСН.

Це питання обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань ВПО під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Чому хочуть подовжити термін прийому заяв на виплати ВПО

Учасники засідання повідомили, що через велику кількість звернень щодо продовження виплат на проживання ВПО з 1 березня 2024 року в деяких органах соціального захисту населення та ЦНАПах записатися на прийом можна не раніше квітня.

Зараз обговорюються зміни до постанови КМУ від 20 березня 2022 року № 332, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання ВПО. Розглядається варіант продовжити термін подачі заяв до 30 квітня.

У разі ухвалення цих змін внутрішньо переміщені особи, які отримували таку допомогу та подали заяву на її продовження у квітні, зможуть отримувати виплати, починаючи з березня.

На гарячі лінії Мінреінтеграції звертається багато ВПО з приводу строків подачі заяв на продовження виплат. Наразі напрацьовуються відповідні зміни до урядової постанови, щоб всі нормально встигли це зробити, – зазначила Віцепрем’єрка

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