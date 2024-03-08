Стартував конкурс міні-грантів для підтримки ініціатив жінок-переселенок. Розповідаємо про цю ініціативу і хто з жінок ВПО на Заході України може отримати до 200 000 гривень.

Метою даного проекту є підтримка ВПО на території західних областей України шляхом надання фінансової допомоги відібраним учасницям у розвитку власного малого бізнесу з метою забезпечення їх сталими засобами до існування. Програма спрямована на підтримку жінок, які несуть відповідальність за забезпечення своїх дітей.

Хто з жінок ВПО на Заході України може отримати до 200 000 гривень

Участь у конкурсі можуть приймати жінки-ВПО, які зареєстровані на території західних областей України та самостійно виховують дітей, наприклад:

матері-одиначки

вдови

розлучені й без будь якої підтримки зі сторони чоловіка

одружені, але чоловік з інвалідністю й забезпечення сім’ї повністю лежить на плечах жінки і т.д.

Для розгляду отриманих заявок та вибору переможців, які отримають фінансову підтримку для реалізації бізнес-планів, буде сформована Конкурсна комісія, яка проведе оцінку та відбір заявок відповідно до визначених критеріїв. Учасники отримають фінансову підтримку на основі затвердженого бізнес-плану до 200 000 грн. Сума буде варіюватися в залежності від запиту учасників і відповідного рішення комісії.

Дана підтримка буде надана у формі гранту, який не підлягає поверненню. По ходу відбору учасники будуть отримувати постійний коучинг (наставництво), який сприятиме у досягненні успіху у започаткуванні власного бізнесу.

Подати заявку на участь у конкурсі можна ТУТ.

Прийом заявок триває до 31 березня.

Джерело: Моя допомога

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