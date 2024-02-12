Навіть при попередженнях європейських лідерів про збільшення загрози прямого конфлікту між росією та НАТО, на Заході вже не бояться росію. Це вказано в доповіді “Мюнхенський індекс безпеки”, яку представили на Мюнхенській конференції з безпеки. Про це пише DW, передає НСН.

На Заході вже не бояться росію та втомились від війни в Україні

Опитування, проведене восени минулого року, вказує на те, що для мешканців численних західних країн росія вже не є найвищим пріоритетом серед загроз.

“Майже всі індикатори, пов’язані з війною росії проти України, впали, включаючи (загрозу) використання ядерної зброї агресором та перебої у постачанні енергоносіїв”, – сказано в доповіді.

Особливо ці зміни помітні у Німеччині. За рік у сприйнятті німців росія опустилася із першого місця у списку головних загроз аж на сьоме місце. Натомість перші місця посіли такі загрози як “масова міграція внаслідок воєн та зміни клімату”, “радикальний ісламський тероризм” та “кібератаки”. Схожі настрої панують у Франції, а в Італії росія опинилася аж на 12 місці у списку головних загроз.

У США Росія посідає четверте місце серед головних загроз: першу трійку складають “кібератаки”, “поляризація суспільства” і Китай (третя позиція).

Осторонь від цієї тенденції стоять Велика Британія та Японія. Лише у цих двох країнах “глобального Заходу” росія досі посідає перше місце у списку головних загроз.

Натомість в Китаї, Індії та Південній Африці населення ставиться до росії як до союзника, а не до загрози. У Бразилії населення “не визначилося”, ставлення до росії там двояке.

Одночасно з цим опитування зафіксували зародження “втоми від України”. В країнах групи G7 серед населення “падає громадська підтримка щодо продовження допомоги Україні, постачання важких озброєнь або введення подальших санкцій проти росії”.

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