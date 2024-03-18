Цим категоріям ВПО теж хочуть надати право на виплати: список

В Україні хочуть надати право деяким додатковим категоріям ВПО отримувати виплати. Уряд напрацьовує розширення переліку категорій ВПО, які зможуть отримувати держдопомогу.

Про це заявили в Мінреінтеграції 18 березня, передає НСН.

Зазначається, що вже розроблені пропозиції змін до постанови, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб.

Ось яким категоріям ВПО хочуть надати право на виплати

Зокрема, пропонується включити до категорій ВПО, які мають право на такі виплати:

дітей, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатних вихователів; дітей, тимчасово влаштованих у сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

тяжкохворих осіб, яким не встановлено інвалідність.

Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї не більше 9444 гривень:

осіб передпенсійного віку;

осіб з інвалідністю III групи;

людей, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;

осіб, у складі сім’ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

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