Зміни у виплатах ВПО – що варто знати непрацюючим переселенцям

Які зміни у виплатах ВПО стосуються працездатних переселенців, але які офіційно не працевлаштовані.

В Україні з 1 грудня діють нові правила призначення щомісячної грошової допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Частина нововведень стосується переселенців працездатного віку, зокрема, визначено, за яких додаткових умов їм можуть скасувати виплати, передає НСН.

Йдеться про вимогу до переселенців працездатного віку сприяти своїй зайнятості.

Як пояснили на Facebook-сторінці “Юридичного порадника для ВПО”, під цим поняттям слід розуміти один з таких варіантів:

офіційне працевлаштування;

реєстрація ФОП;

постановка на облік як фізичної особи, яка проводить незалежну професійну діяльність (стосується, до прикладу, адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців тощо);

подання заяви для отримання допомоги на здобуття економічної самостійності – мікрогранту, ваучера на навчання, гранту та створення чи розвиток власного бізнесу;

реєстрація в Центрі зайнятості як безробітна особа.

Якщо переселенець не виконує цю вимогу протягом трьох місяців від дня призначення виплати, то вона автоматично скасовується.

В яких випадках особа вважається зайнятою без офіційного працевлаштування

Окрім вищезазначених варіантів зайнятості, є ще й інші причини, за яких працездатним переселенцям НЕ будуть скасовувати грошову допомогу:

догляд за дитиною до шести років;

догляд за трьома та більше дітьми до 18 років;

виховання дитини, яка навчається онлайн, і це підтверджено документально, а фактичне місце перебування входить до офіційного Переліку таких, де не визначено дату завершення бойових дій;

догляд за дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, що підтверджується документально;

догляд за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особою, яка досягла 80-річного віку;

особа має інвалідність І чи ІІ групи;

особа надає соцпослуги з догляду;

особа є студентом, який навчається за денною чи дуальною формою.

Продовження виплат ВПО з 1 лютого 2024 року

Від серпня грошова допомога переселенцям надається лише на півроку. Тож тим, хто отримував кошти до 1.08.2023 року, їм виплачуватимуть по січень 2024 року включно. Проте деякі категорії ВПО можуть розраховувати на фінансову підтримку від Уряду й надалі.

Як нещодавно зазначила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук, питання продовження виплат опрацьовується на держаному рівні. У разі позитивного рішення, грошову допомогу додаткові півроку нараховуватимуть:

особам, які втратили працездатність;

пенсіонерам з низьким рівнем пенсії;

особам з інвалідністю або тим, які доглядають за дитиною з інвалідністю;

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування.

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