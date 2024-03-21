Уряд збільшує розмір грошової допомоги для аграріїв – куди звертатися

Уряд збільшує розмір грошової допомоги для аграріїв і фермерських господарств, а також розширює напрями державної підтримки господарств, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі. Розповідаємо, скільки тепер можна отримати і куди звертатися.

Ухвалений урядом документ розширює напрями державної підтримки фермерів та аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшуються суми виплат. Зокрема, бюджетні кошти надаватимуться за такими напрямами та у такому розмірі:

бюджетна субсидія на 1 га аграріям, які обробляють до 120 га земель сільськогосподарського призначення. Розмір збільшено з 3100 грн до 4000 грн на 1 га

окрема бюджетна субсидія на 1 га для аграріїв з деокупованих територій та тих територій, на яких завершені бойові дії. Розмір підтримки – 8000 грн на 1 га

спеціальна бюджетна дотація для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності. Фермери, що утримують до 100 корів, зможуть отримати 7000 грн на одну голову

спеціальна бюджетна дотація для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець. Розмір підтримки – 2000 грн на одну голову для тих, хто вирощує від 5 до 500 голів кіз та овець

Куди звертатися:

заявки на отримання бюджетної допомоги подаються в ДАР тут після оприлюднення оголошення про початок прийому: з 1 травня по 30 червня 2024 р.

Заявка реєструється відповідно до вимог статті 42 Закону України “Про адміністративну процедуру”. У разі невідповідності заявки встановленій формі або надання неповної інформації посадова особа Укрдержфонду, яка розглядає заявки, приймає рішення про залишення заявки без руху відповідно до статті 43 Закону України “Про адміністративну процедуру”.

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