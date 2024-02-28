В Україні пропонують запровадити нові види соціальної допомоги для ВПО – що відомо

Встановлені виплати для внутрішньо переміщених осіб не вирішують усіх їхніх потреб. В Україні пропонують запровадити нові види соціальної допомоги для ВПО

У Мінсоцполітики вважають, що потрібно розширити спектр допомоги українцям, які її потребують, оскільки наявна система фінансової підтримки не є достатньо ефективною. Про те, що пропонує уряд, читайте в цій статті.

Встановлені виплати для ВПО не вирішують усіх їхніх потреб. Про це заявила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в інтерв’ю виданню ZN.UA, повідомляєє НСН

Які недоліки у наявної допомоги для ВПО

Марчак навела як приклад сім’ю переселенців без стабільного доходу, яка отримує виплати на оренду житла, але цих коштів недостатньо на харчування та інші необхідні витрати, що залишає людей у скрутному становищі.

На думку чиновниці, є необхідність надавати допомогу для ВПО більш комплексно, розділивши компенсацію оренди житла і виплати на проживання. Такий підхід, вважають у міністерстві, буде здатний адресно вирішувати конкретні проблеми переселенців, які не мають доходів і потребують більшої підтримки для покриття витрат на ключові життєві потреби.

Також заступниця міністра зробила акцент на тому, що ВПО, які живуть у Києві або в селі Івано-Франківської області, отримують допомогу від держави в однаковому розмірі. Але при цьому вартість оренди житла в цих локаціях може істотно відрізнятися.

В Україні пропонують запровадити нові види соціальної допомоги для ВПО

“Або поширена проблема, коли мама з двома дітьми не може влаштуватися на роботу, бо немає з ким залишити дітей. Ця проблема не вирішиться, якщо ми будемо платити мамі п’ять-вісім тисяч гривень допомоги на неї та дітей. Якщо в жінки є мати або інший родич, прикутий до ліжка, який потребує догляду, ситуація повториться, жінка знову-таки не зможе піти працювати. Відповідно, є низка проблем, які ми маємо розв’язати, щоб допомогти сім’ям ВПО”, – зазначила заступниця міністра.

Переселенці мають отримувати такі інструменти підтримки, які потрібні конкретній родині.

Які нові види соціальної допомоги планує Мінсоцполітики

“Тому ми вважаємо, що потрібно розвивати щонайменше три види допомоги для ВПО”, – пояснила Марчак.

Перший вид допомоги має бути у формі фінансової підтримки. Згідно з Постановою Кабінету міністрів №94, продовжено виплати для ВПО і значно розширено можливості отримання допомоги для малозабезпечених сімей.

“Причому якщо ви отримуватимете допомогу як малозабезпечені, розмір виплат, залежно від складу вашої родини, може бути навіть більшим, ніж виплати на проживання для ВПО”, –- розповіла чиновниця.

Також відомство планує адресно фінансувати оренду житла, згідно з вартістю оренди в регіонах.

Третій вид допомоги буде спрямований на надання необхідних соцпослуг, насамперед з догляду за важкохворими та дітьми.

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