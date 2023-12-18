У 6 областях України приймають заявки на грошову допомогу: як зареєструватися

У 6 областях України приймають заявки на грошову допомогу. НСН розповість, як зареєструватися, хто може це зробити, та інші деталі.

Допомога від Тернопільської обласної організації Червоного Хреста

Збір заяв буде проводити Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України від переселенців, які зараз перебувають у Тернопільській області.

Додаткова реєстрація на грошову допомогу для внутрішньо переміщених людей похилого віку 70+, крім тих самотніх людей похилого віку 65+, які вже зареєструвалися на дану допомогу у жовтні-грудні 2023 року, відбудеться 19-20 грудня 2023 року.

У фонді повідомили, що кількість місць для реєстрації на грошову допомогу обмежена.

Потрібно надати такі документи:

паспорт (обов’язково);

виписка про місце проживання (для осіб, які мають паспорт ID);

довідка ВПО (обов’язково);

ІПН (обов’язково, за наявності);

довідка з реквізитами банку/IBAN.

Реєстрація триватиме лише два дні – 19-20 грудня за адресою: м. Тернопіль, вул. Мостова-Бічна, 6, з 10:00 до 16:00.

Фінансова підтримка від «Голос Ромні» у чотирьох містах України

До кінця року продовжується прийом заявок на нову грошову допомогу від благодійної організації «Голос Ромні».

Громадська організація “Голос Ромні” у партнерстві з міжнародною некомерційною організацією Mercy Corps проводить реєстрацію на грошову допомогу внутрішньо переміщених осіб та місцевих мешканців певних категорій уразливості в Ужгороді, Кривому Розі, Запоріжжі та Мерефі.

Якщо раніше ви отримували допомогу від міжнародних організацій, то до нової реєстрації має пройти:

5 місяців після отримання допомоги, яка надходила з розрахунку на 3 місяці одним платежем,

2 місяці після отримання допомоги, якщо вона надходила трьома щомісячними платежами.

Насамперед допомога надаватиметься:

літнім людям 60+,

людям з інвалідністю,

маргіналізованим спільнотам (роми, ЛГБТІК+ та ін.),

людям з тяжкими хронічними захворюваннями.

Щодо соціально-економічних критеріїв, то у пріоритеті будуть такі домогосподарства:

переміщені протягом останніх 30 днів із районів, розташованих за 30 км від районів активних бойових дій або з тимчасово окупованих територій

проживають у районах активних бойових дій,

мешкають на звільнених територіях, що знаходилися під тимчасовою окупацією,

перебувають у стані переміщення понад 30 днів з районів, розташованих на відстані 30 кілометрів від районів активних бойових дій або з тимчасово окупованих та звільнених територій, що знаходилися під тимчасовою окупацією

Записатися на реєстрацію на отримання грошової допомоги можна за цими номерами:

Запоріжжя – 0685571021,

Кривий Ріг – 0953826998,

Ужгород – 0688142788,

Мерефа: 0501052541.

Лінії перевантажені, тому не завжди можна швидко додзвонитися.

Грошова допомога від фонду «Деполь Україна» для киян і мешканців Київщини

Наразі ще відкрито форму збору заявок на виплату грошової допомоги у сумі 10800 гривень від благодійного фонду «Деполь Україна».

Допомога отримають ті, хто:

переїхав до Києва та Київської області;

має неповнолітніх дітей (термін довідки ВПО до 90 днів)

хтось із терміном довідки ВПО до 30 днів

не отримував грошової допомоги від інших фондів.

Заявку на отримання грошової допомоги необхідно надіслати за посиланням.

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