Грошова допомога для ВПО у Києві і Київській області: хто може отримати 10 800 грн

Грошова допомога для ВПО у Києві і Київській області від Depaul передбачає виплату 10 800 гривень (по 3600 гривень протягом трьох місяців), передає НСН з посиланням на сайт організації.

Станом на сьогодні БО “Depaul” відкрила збір заявок на дані виплати.

Грошова допомога для ВПО у Києві і Київській області від Depaul: хто може отримати

Подати заявку можна, якщо ви перебуваєте в Києві або Київській області та відповідаєте наступним критеріям:

1.У вашій родині Є ДІТИ ВІКОМ ДО 18 РОКІВ і ВОДНОЧАС МАЄТЕ ДОВІДКУ ВПО з територій проведення бойових дій/окупації ДО 90 ДНІВ на час подання заявки.

2.АБО маєте ДОВІДКУ ВПО з територій проведення бойових дій/окупації терміном ДО 30 ДНІВ на час подання заявки (без дітей або діти віком понад 18 років).

3.НЕ ОТРИМУВАЛИ ДОПОМОГУ В ІНШИХ ФОНДАХ і організаціях протягом останніх 3-х місяців* (не враховуючи державну ЄДопомогу).

У разі отримання фінансової допомоги від інших міжнародних організацій відраховувати 3 останніх місяці необхідно від останнього дня місяця на який було зроблено нарахування.

Немає сенсу писати неправдиву інформацію, оскільки механізм видачі грошей передбачає декілька етапів перевірки всієї наданої інформації, тому некоректні відповіді тільки відберуть ваш і наш час і призведуть виключно до відмови у отриманні допомоги, – попереджають благодійники

Також вони зазначають, що ВБФ “Деполь Україна” залишає за собою право відмовити в наданні грошової допомоги, не пояснюючи причин. Або надати на власний розсуд грошову допомогу, як виняток.

Заповнити заявку можна ТУТ.

У переліку форми наявні такі території:

Харківська (вся територія області)

Донецька (вся територія області)

Луганська (вся територія області)

Запорізька (вся територія області)

Херсонська (вся територія області)

Очаківська міська територіальна громада (Миколаївська)

Баштанська міська територіальна громада (Миколаївська)

Березнегуватська селищна територіальна громада (Миколаївська)

Горохівська сільська територіальна громада (Миколаївська)

Інгульська сільська територіальна громада (Миколаївська)

Новобузька міська територіальна громада (Миколаївська)

Привільненська сільська територіальна громада (Миколаївська)

Снігурівська міська територіальна громада (Миколаївська)

Широківська сільська територіальна громада (Миколаївська)

Чорноморська сільська територіальна громада (Миколаївська)

Первомайська селищна територіальна громада (Миколаївська)

Воскресенська селищна територіальна громада (Миколаївська)

Мішково-Погорілівська територіальна громада (Миколаївська)

Шевченківська сільська територіальна громада (Миколаївська)

Галицинівська сільська територіальна громада (Миколаївська)

Миколаївська міська територіальна громада (Миколаївська)

Куцурубська сільська територіальна громада (Миколаївська)

Мирівська сільська територіальна громада за винятком с. Вищетарасівка (Дніпропетровська)

с. Покровське Покровської сільської територіальної громади (Дніпропетровська)

с. Приміське Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району (Дніпропетровська)

с. Борисівка Червоногригорівської селищної територіальної громади (Дніпропетровська)

с. Дмитрівка Червоногригорівської селищної територіальної громади (Дніпропетровська

с. Привільне Червоногригорівської селищної територіальної громади (Дніпропетровська)

Зеленодольська міська територіальна громада (Дніпропетровська)

Великомихайлівська сільська територіальна громада (Дніпропетровська)

Маломихайлівська сільська територіальна громада (Дніпропетровська)

Новопавлівська сільська територіальна громада (Дніпропетровська)

Покровська селищна територіальна громада (Дніпропетровська)

Шосткінський район (Сумська)

Новослобідська сільська територіальна громада (Сумська)

Миропільська сільська територіальна громада (Сумська)

Хотінська селищна територіальна громада (Сумська)

Ворожбянська міська територіальна громада (Сумська)

Юнаківська сільська територіальна громада (Сумська)

Краснопільська селищна територіальна громада (Сумська)

Білопільська міська територіальна громада (Сумська)

Охтирська міська територіальна громада (Сумська)

Великописарівська селищна територіальна громада (Сумська)

Новгород-Сіверська міська територіальна громада (Чернігівська)

Семенівська міська територіальна громада (Чернігівська)

Сновська міська територіальна громада (Чернігівська)

Городнянська міська територіальна громада (Чернігівська)

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