Грошова допомога від ООН: заявки приймають у трьох областях – адреси пунктів

Грошова допомога від ООН надається українцям, які постраждали він війни и мають скрутну ситуацію. Цього тижня заявки на отримання коштів приймаються у трьох областях, передає НСН з посиланням на Телеграм-канал благодійної організації.
Благодійний фонд Право на захист проводить збір даних на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН. Виплати складуть 3600 грн + 2220 грн для кожного члена сім’ї з розрахунку на три місяці.
Цього тижня мобільна бригада БФ Право на захист зі збору даних на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН працює у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях.
Хто може отримати грошову допомогу від ООН
Виплати надаються тим, хто ще не отримував допомоги від міжнародних організацій і має щомісячний дохід не вище 5400 гривень на людину.
Заявники, які зареєструвалися з 1.10.2023 до 31.12.2023, отримають виплати по 3600 гривень і додатково для підготовки до зимового періоду по 2220 гривень на кожного члена сім’ї на 3 місяці.
Заявки приймають від ВПО, які переїхали в ці області після 24.02.2022, а також тих, хто повернувся додому після вимушеного переміщення через російське вторгнення (зокрема, і з-за кордону).
Громадяни мають відповідати таким критеріям уразливості:
- сім’я, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати);
- з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з людьми похилого віку (55 років і старше);
- сім’я, яку очолює одна одинока/ кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старше) або похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми до 18 років;
- сім’я з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме такі, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Список не обмежується лише цими критеріями особливих потреб;
- прийомні сім’ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (необхідне документальне підтвердження).
Грошова допомога від ООН: куди звертатися для реєстрації
Пункти реєстрації на цьому тижні працюватимуть:
- 29 листопада з 9 до 17 години у м. Рівне, вул. 16 липня, 49/51;
- 29 листопада з 11 до 16 години у м. Монастириська (Тернопільска обл.), вул. Шевченка, 19;
- 30 листопада з 10 до 16 години у м. Костопіль (Рівненська обл.), вул. Черненська, 15;
- 30 листопада з 11 до 18 години у м. Тернопіль, вул. Медова Печера, 3;
- 1 грудня з 9 до 15 години у м. Рівне, вул. 16 липня, 49/51;
- 1 грудня з 11 до 16 години у м. Золочів (Львівська обл.), вул. Пачовського, 7.
Гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00)
Телеграм-канал БФ «Право на захист» із необхідною інформацією, де також можна поставити питання: https://t.me/IDPhelp
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