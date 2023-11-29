Грошова допомога від ООН: заявки приймають у трьох областях – адреси пунктів

Грошова допомога від ООН надається українцям, які постраждали він війни и мають скрутну ситуацію. Цього тижня заявки на отримання коштів приймаються у трьох областях, передає НСН з посиланням на Телеграм-канал благодійної організації.

Благодійний фонд Право на захист проводить збір даних на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН. Виплати складуть 3600 грн + 2220 грн для кожного члена сім’ї з розрахунку на три місяці.

Цього тижня мобільна бригада БФ Право на захист зі збору даних на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН працює у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях.

Хто може отримати грошову допомогу від ООН

Виплати надаються тим, хто ще не отримував допомоги від міжнародних організацій і має щомісячний дохід не вище 5400 гривень на людину.

Заявники, які зареєструвалися з 1.10.2023 до 31.12.2023, отримають виплати по 3600 гривень і додатково для підготовки до зимового періоду по 2220 гривень на кожного члена сім’ї на 3 місяці.

Заявки приймають від ВПО, які переїхали в ці області після 24.02.2022, а також тих, хто повернувся додому після вимушеного переміщення через російське вторгнення (зокрема, і з-за кордону).

Громадяни мають відповідати таким критеріям уразливості:

сім’я, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати);

з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з людьми похилого віку (55 років і старше);

сім’я, яку очолює одна одинока/ кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старше) або похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми до 18 років;

сім’я з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме такі, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Список не обмежується лише цими критеріями особливих потреб;

прийомні сім’ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (необхідне документальне підтвердження).

Грошова допомога від ООН: куди звертатися для реєстрації

Пункти реєстрації на цьому тижні працюватимуть:

29 листопада з 9 до 17 години у м. Рівне, вул. 16 липня, 49/51;

29 листопада з 11 до 16 години у м. Монастириська (Тернопільска обл.), вул. Шевченка, 19;

30 листопада з 10 до 16 години у м. Костопіль (Рівненська обл.), вул. Черненська, 15;

30 листопада з 11 до 18 години у м. Тернопіль, вул. Медова Печера, 3;

1 грудня з 9 до 15 години у м. Рівне, вул. 16 липня, 49/51;

1 грудня з 11 до 16 години у м. Золочів (Львівська обл.), вул. Пачовського, 7.

Гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00)

Телеграм-канал БФ «Право на захист» із необхідною інформацією, де також можна поставити питання: https://t.me/IDPhelp

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