Грошова допомога українцям від міжнародної організації – де і як подати заявку на виплати

Грошова допомога українцям, які мають статус ВПО, надається від міжнародної організації Action Against Hunger (ACF) у Чернівцях.

Про це НСН інформує з посиланням на Департамент соціального захисту населення Чернівецької ОДА.

Action Against Hunger (ACF) – реалізує проект надання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які протягом останніх 30 днів були переміщені з районів активних бойових дій або бойових дій до міста Чернівці або Чернівецьої територіальної громади, йдеться у повідомленні.

Грошова допомога українцям від ACF – як отримати

Недержавна гуманітарна організація Action Against Hunger (ACF), яка бореться з голодом і його причинами в усьому світі понад 40 років, почала приймати попередні заявки на участь у програмі екстреної грошової допомоги в місті Чернівці.

Програма ACF спрямована на ВПО, які протягом останнього місяця виїхали з районів активних воєнних дій до Чернівецької територіальної громади.

Щоб подати заявку на допомогу потрібно заповнити онлайн-форму за цим посиланням.

Також потрібно буде надати оригінали таких документів:

паспорт;

ІПН;

свідоцтво про народження дітей;

довідка ВПО.

Заповнення онлайн-форми не є реєстрацією в програмі. Спеціалісти ACF зв’яжуться тільки з тими допомогосподарствами, які підходять під критерії та повідомлять про наступні кроки. Номер гарячої лінії – 0 800 40 08 84.

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