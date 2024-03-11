Українцям, які не виїхали з країни через війну, обіцяють по 14 тисяч гривень: у ЦПД розповіли, чи це правда

Українцям, які не виїхали з країни через війну, обіцяють по 14 тисяч гривень. У ЦПД розповіли, чи це правдива інформація, передає НСН

«У соціальній мережі TikTok поширюються сюжети від імені українських телеканалів, у яких повідомляється, що “уряд прийняв закон №3386 щодо єдиноразової виплати у розмірі 14 тисяч гривень тим українцям, які з початку повномасштабного вторгнення жодного разу не виїжджали за кордон», йдеться у повідомленні.

В той час, українцям пропонують «подати заявку» на отримання нібито допомоги. Для цього людей закликають переходити за посиланням, які розміщено під такими відео.

Українцям, які не виїхали з країни через війну, обіцяють по 14 тисяч гривень

«Насправді такі сюжети є фейковими та згенеровані штучним інтелектом, а закону №3386 взагалі не існує. Подібний контент поширюється задля підвищення охоплень анонімних TG-каналів, на які й ведуть посилання в описі під відео», говорять у ЦПД.

Для того, аби не стати жертвами шахраїв, вірте лише офіційним джерелам інформації та не переходьте за невідомими посиланнями, особливо якщо вам обіцяють якісь виплати чи допомогу. Ніколи не діліться особистими даними.

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