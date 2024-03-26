Соціальна допомога на дітей: термін надання виплат обмежений

В Україні існує соціальна допомога для сімей, які тимчасово влаштовують до себе дитину. Програма “Дитина не одна” поширюється на дітей, які залишились без батьківського піклування, але ще не набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, передає НСН.

Надання дитині такого статусу доволі тривалий процес, займає подекуди й 6 місяців. Тож на цей період, аби підтримати сім’ї, які допомагають дітям, призначатимуть допомогу.

Розмір виплати на місяць становитиме:

для дітей до 6 років — 6407,5 грн

для дітей від 6 до 18 років — 7990 грн

для дітей до 6 років з інвалідністю — 8970, 5 грн

для дітей від 6 до 18 років з інвалідністю — 11186 грн

За призначенням такої допомоги можуть звернутися:

людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо родина постійно проживає в Україні;

представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.

Відповідну заяву можна подати до органів соцзахисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад. Якщо період тимчасового влаштування дитини в сім’ї рідних чи близьких триватиме довше, виплати продовжать на відповідний термін.

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