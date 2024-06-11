Українцям розповіли, за яких умов вдруге переміщені особи можуть повторно отримати виплати для ВПО.

В Україні проходить евакуація жителів Сумської області з населених пунктів, розташованих у 10-кілометровій зоні від кордону з РФ. Також українці масово переселяються із прифронтових територій, а саме з Херсонської, Запорізької, Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

У яких випадках евакуйовані переселенці можуть повторно звернутися за виплатами

При евакуації переселенці мають право на виплату допомоги на проживання ВПО. Вона надається при першому переміщенні, а також у ряді випадків при повторному переселенні.

Виплати для ВПО – у яких випадках переселенці можуть повторно звернутися за допомогою

У яких випадках можна повторно звернутися за виплатами:

якщо людина виїхала з території, на якій була оголошена обов’язкова евакуація після 1 серпня 2023 р., якщо людина є у переліку осіб, яких обов’язково/примусово евакуюють. Навіть якщо людина самостійно виїхала, або за допомогою благодійних, громадських організацій, їй необхідно звернутися до ОВА, щоб її включили до переліку осіб, яких обов’язково/примусово евакуювали

з території, на якій ведуться бойові дії або тимчасово окупованих, які внесені до Переліку після 1 грудня 2023 р. Їх список можна перевірити тут

після повернення додому житло людини було знищено або пошкоджено до ступеня непридатності для проживання. Дані про відповідний факт має бути внесені до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (за технічної можливості) або уповноважений орган має подати документальне підтвердження

Як отримати допомогу від держави

Допомогу для ВПО призначають на сімʼю. Щоб отримати виплату вперше, переселенці можуть звернутися онлайн через застосунок Дія, або безпосередньо до ЦНАП, органу соціального захисту населення, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Якщо родина вже вдруге звертається за призначенням виплат, то послуга оформлення документів онлайн недоступна.

Розмір допомоги на сім’ю:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень

для інших осіб – 2 000 гривень

Виплати призначаються на кожного члена сім’ї. При цьому відомості про них мають бути включені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Допомогу призначають строком на 12 місяців.

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