Евакуація у Сумській області відбудеться ще у 8 населених пунктах

На Сумщині розширили перелік населених пунктів для евакуації у зоні 10 кілометрів біля кордону з Росією. Евакуація у Сумській області торкнеться ще 8 прикордонних територій.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на голову Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

Володимир Артюх зазначив, що на засіданні Ради оборони області були пропозиції військового командування щодо евакуації жителів ще з восьми прикордонних населених пунктів. Це населені пункти у 10-кілометровій зоні біля кордону, які постійно обстрілюються окупантами.

“Розпорядження вже надані, відповідні служби разом з громадами будуть виконувати це рішення”, – сказав Артюх.

Евакуація у Сумській області – розширили перелік прикордонних населених пунктів

Ситуація у Сумській області

Як відомо, частина Сумської області була захоплена росіянами на початку повномасштабного вторгнення. Території звільнили у березні-квітні 2022 року.

Проте ситуація у Сумській області залишається неспокійною, особливо у прикордонних територіях. Російська армія зі своєї території майже щоденно обстрілює прикордонні райони. Також фіксується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

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