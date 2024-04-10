ВПО у трьох регіонах України можуть отримати кошти на житло в рамках інціативи “Готівка на оренду”. Які області охопить програма

Українським переселенцям у трьох областях України дадуть кошти на житло. Програму “Готівка на оренду” профінансує гуманітарна організація Medair у партнерстві з Управлінням Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців.

Про це інформує столичне видання donpatriot.news. передає НСН.

Хто може отримати кошти за програмою “Готівка на оренду”

Як зазначається, організація Medair за підтримки з УВКБ ООН реалізовує програму “Готівка на оренду” для того, щоб ВПО мали можливість сплачувати кошти за оренду квартири чи будинку.

Програма охопить одразу три області:

Вінницьку;

Хмельницьку;

Тернопільську.

Кошти на житло можуть отримати ВПО у трьох регіонах України – що відомо

Переселенці, які проживають у цих областях, можуть отримати грошову допомогу на оренду квартири, якщо підпадатимуть під певні вимоги. А саме:

родини, які проживають в колективному центрі та мають бажання поліпшити житлові умови;

особи, яким загрожує виселення з орендованого житла та повернення в колективний центр;

переселенці, що нещодавно (останні три місяці) прибули у вищезгадані області, тому потрібна фінансова допомога.

Як проходитиме фінансування оренди житла

В організації зазначають, що фінансова допомога розрахована тільки на шість місяців. Суму поділять на два платежі.

Також надання коштів передбачає, що в орендоване житло будуть заплановані моніторингові візити представниками/представницями Medair та УВКБ ООН. Фахівці організації мусять переконатися, що переселенці проживають у гідних умовах.

Після того, як закінчиться шестимісячний термін, за цей час громадян має знайти джерело доходу та самотужки оплачувати подальшу оренду.

Як ВПО отримати кошти на житло

Для громадян, які бажають взяти участь у програмі, потрібно:

мати договір оренди житла, де вказана інформація про можливість проживання в житлі мінімум шість місяців;

обґрунтувати спроможність сплачувати за оренду самостійно після завершення програми;

підтвердити, що торік не надходило іншої фінансової допомоги на оплату оренди житла від Medair чи інших міжнародних організацій.

Проконсультуватися можна за номером телефону +380 (67) 6118 422 до 20 квітня 2024 року.

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