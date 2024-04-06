Роботодавцям належить компенсація за працевлаштування ВПО від держави. Як її отримати

Про це повідомляє НСН з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Компенсація здійснюється у розмірі фактичних витрат на оплату праці такої особи, але не більше двох мінімальних заробітних плат (16 тисяч гривень).

Компенсація за працевлаштування ВПО – алгоритм дій для роботодавців

Тривалість компенсації за працевлаштування ВПО становить 6 місяців для осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні 12 місяців, за кожен непарний місяць. Умова – збереження гарантій зайнятості внутрішньо переміщених осіб протягом періоду, що перевищує тривалість виплати удвічі.

Щоб отримати таку компенсацію, необхідно:

працевлаштувати зареєстрованих безробітних з-поміж ВПО на умовах строкових трудових договорів;

подати необхідні документи до центру зайнятості;

чекати результатів розгляду заяви протягом 10 робочих днів;

укласти договір на компенсацію, яка виплачується кожен непарний місяць протягом року.

Як зазначили в міністерстві зазначили, роботодавець може подати заяву на компенсацію до центру зайнятості протягом двох місяців із дня працевлаштування ВПО.

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