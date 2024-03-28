З 1 квітня в Україні має збільшитись розмір мінімальної заробітної плати. Відповідно до цих змін зрости також повинні деякі компенсації, розмір яких узгоджується відповідно до мінімальної зарплати – мова йде про компенсації за працевлаштування

Про це інформує Державна служба зайнятості, повідомляє НСН.

В повідомленні вказано, що з 1 квітня 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні зросте до 8 тис. гривень відповідно до Закону “Про Державний бюджет України на 2024 рік”. Крім того, зауважено, що зросте також максимальний розмір оплати праці за участь у суспільно-корисних роботах, з 1 квітня він становитиме 12 тис. грн за місяць.

З огляду на це змін також зазнають деякі виплати, що стосуються сфери зайнятості, адже їх розмір безпосередньо узгоджений з мінімальною зарплатою. Держслужба зайнятості зауважує:

“Зокрема, підвищення розміру мінімальної заробітної плати в Україні вплине на розмір компенсаційних виплат роботодавцям”.

З 1 квітня зміниться розмір компенсації за працевлаштування – як зросте сума виплати

Актуальні розміри компенсації за працевлаштування з 1 квітня

Розміри компенсацій будуть наступними:

за працевлаштування людей з інвалідністю, учасників бойових дій, тих кому до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років та громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць – 8 тис. грн. Тривалість компенсації – 6 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

за працевлаштування молоді з-поміж зареєстрованих безробітних – 4 тис. грн. Це зокрема стосується людей, віком до 25 років, в яких страховий стаж менше ніж 12 місяців; віком до 35 років (на перше робоче місце); а також звільнених зі строкової військової / альтернативної служби (на перше робоче місце). Тривалість – 6 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

за працевлаштування громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць і мають додаткові гарантії у працевлаштуванні або тих, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 6 місяців – 3520 грн. Тривалість – 12 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб під час дії воєнного стану з 1 квітня 2024 року – 8 тис. грн. Тривалість – не більше 3 місяців, для людей з інвалідністю – не більше 6 місяців.

Збільшилася також компенсація витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованих за направленням центрів зайнятості ВПО – до 16 тис. грн. Її тривалість становить 6 місяців, а для осіб які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні – 12 місяців, за кожен непарний місяць.

Крім того, Держслужба зайнятості вказала на збільшення розмір допомоги по частковому безробіттю у розрахунку на одного працівника або ФОПа – сума зросла до 4 тис. грн, а тривалість допомоги складає не більше 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців.

Ще новини України: Допомога по безробіттю – яка сума виплат, від чого залежить