У Міністерстві соціальної політики повідомили, коли отримають виплати ВПО ті переселенці, які не отримали їх у березні 2024 року

Про це розповідає НСН з посиланням на Мінсоцполітики.

Від початку повномасштабної війни держава підтримує українців, які були змушені покинути домівки переїхати до інших територій України.

З 1 березня держава ще на 6 місяців подовжила допомогу для внутрішньо переміщених осіб, які належать до найбільш вразливих категорій.

Коли отримають виплати ВПО ті, хто не отримав їх у березні – заява Мінсоцполітики

За результатами березня 535 тис. українців отримали продовження виплат допомоги автоматично. Це передусім особи з інвалідністю 1 і 2 групи, а також пенсіонери, чий розмір пенсії не перевищує 4 прожиткових мінімумів (9 444 грн).

Ще 196,1 тис. сімей звернулись з заявами про продовження виплат ВПО. З них протягом березня було опрацьовано і призначено виплати для 98 тис. сімей (особових рахунків), на загальну кількість 181 тисяча осіб.

Решта звернень щодо продовження виплат допомоги ВПО ще знаходяться в опрацюванні.

«Тож якщо ви маєте право на виплату, звернулися по неї, проте ще не отримали коштів, – не турбуйтесь – ваша заява опрацьовується, а гроші надійдуть у квітні (одразу за березень і квітень)», – повідомили у Мінсоцполітики.

Для тих же, хто ще не встиг подати заяву – термін подання продовжено до 30 квітня.

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