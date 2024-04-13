Про це розповідає НСН з посиланням на ПФУ.

Розмір такої допомоги визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, який встановлюється медико-соціальною експертною комісією (МСЕК), виходячи з розрахунку семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілого на страхову виплату (у разі якщо страховий випадок настав після 01.04.2024 та втрата працездатності становить 100%, – розмір виплати складатиме 56 000 грн (8 000 х 7)) .

Який розмір одноразової допомоги потерпілому від нещасного випадку на виробництві

«Якщо під час розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з вини роботодавця, а і внаслідок порушення потерпілим норм про охорону праці, розмір одноразової страхової виплати зменшується, але не більш як на 50%»,– пояснюють у ПФУ.

У разі коли потерпілому вперше встановлено сукупний відсоток втрати професійної працездатності за декількома страховими випадками та по одному з них встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з причин, що залежать від страхувальника, а і внаслідок порушення потерпілим законодавства про охорону праці, тоді розмір одноразової допомоги розраховується за кожним страховим випадком та зменшується відповідно до страхового випадку, за яким установлено вину потерпілого.

Якщо під час подальших обстежень МСЕК встановить потерпілому вищий ступінь втрати стійкої професійної працездатності з урахуванням іншої професійної хвороби або іншого каліцтва, пов’язаного з виконанням трудових обов’язків, одноразова страхова виплата визначається відповідно до відсотка, на який збільшено ступінь втрати працездатності порівняно з попереднім обстеженням МСЕК, виходячи з розрахунку семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.

Ще новини України: З 1 квітня зміниться розмір компенсації за працевлаштування – як зросте сума виплати