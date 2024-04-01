В Україні підвищилися щомісячні страхові виплати потерпілому від нещасного випадку на виробництві. Яка буде сума допомоги

Розмір виплати визначається індивідуально, але не може перевищувати 1500 гривень.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України, передає НСН.

Виплати потерпілому від нещасного випадку на виробництві збільшаться з 1 квітня – яка сума допомоги

“З 1 березня перераховано на коефіцієнт 1,0796 щомісячні страхові виплати потерпілому від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (підпункт 8 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2024 № 185)”, – йдеться у повідомленні.

Вказано, оскільки щомісячні страхові виплати надаються з наступного місяця після їх призначення, то проіндексовані виплати будуть виплачуватися з квітня.

“Величина підвищення щомісячної виплати визначається індивідуально залежно від розміру призначеної страхової виплати. Максимальний розмір збільшення після перерахування страхової виплати – 1500 гривень”, – додали у пресслужбі.

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